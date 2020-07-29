Синоптики рассказали об августовской погоде в Москве

По информации агентства РИА "Новости" со ссылкой на главного специалиста "Метеобюро" Татьяну Позднякову, в начале месяца температура воздуха в столице прогреется до 23 градусов.

По её словам, в первые дни августа температура воздуха ночью будет опускаться до 11-13 градусов по Цельсию, а днём она будет подниматься до 20-22 градусов тепла.

Временами возможны небольшие дожди. Предполагается, что такая погода может сохраниться до середины августа.