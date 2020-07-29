В Приморье ввели запрет на продажу зажигалок несовершеннолетним

Данное решение было принято сразу в трёх чтениях на сессии Законодательного собрания края.

Несовершеннолетним жителям Приморья не будут продавать зажигалки и баллончики для их заправки из-за участившихся случаев вдыхания газов.

За два с половиной года в Приморье зарегистрировано 139 случаев сниффинга (вдыхания паров газа - Прим.ред.) среди подростков. Четырнадцать детей скончались от этого вида токсикомании.

За продажу данных товаров несовершеннолетним продавцов могут оштрафовать на сумму от пяти до пятидесяти тысяч рублей.