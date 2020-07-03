"Ростелеком" разработал новую видеосистему для наблюдения за ходом ЕГЭ

За проведением государственных экзаменов будет наблюдать интеллектуальная система видеонаблюдения.

"Ростелеком" установил более 130 тысяч видеокамер и разработал новую систему видеонаблюдения за проведением ЕГЭ.

"Искусственный интеллект будет анализировать видео с ЕГЭ, а при обнаружении подозрительной активности на экзамене подаст сигнал", — приводятся в сообщении слова вице-президента по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерия Ермакова.

Уточняется, что видео с камер будет транслироваться на портале видеонаблюдения с открытым доступом.