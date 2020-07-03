За проведением государственных экзаменов будет наблюдать интеллектуальная система видеонаблюдения.
"Ростелеком" установил более 130 тысяч видеокамер и разработал новую систему видеонаблюдения за проведением ЕГЭ.
"Искусственный интеллект будет анализировать видео с ЕГЭ, а при обнаружении подозрительной активности на экзамене подаст сигнал", — приводятся в сообщении слова вице-президента по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерия Ермакова.
Уточняется, что видео с камер будет транслироваться на портале видеонаблюдения с открытым доступом.
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