Детские оздоровительные лагеря в Санкт-Петербурге откроют в июле

Семь детских оздоровительных лагерей откроют в Санкт-Петербурге. Еще 29 лагерей будут работать этим летом в Ленинградской области.

Некоторые из них начнут готовиться к приему детей уже на следующей неделе. Так, 29 июня подготовку к оздоровительной кампании начнут три лагеря в Курортном районе — "Заря", "Солнечный" и "Молодежное". Еще пять лагерей из числа тех, что находятся в области, начнут готовиться к приезду школьников со 2 июля.

"Таким образом, до конца лета за четыре смены по 15 дней в лагерях смогут отдохнуть более 26 тысяч детей", — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Бесплатные путевки получат дети 7-15 лет из малообеспеченных семей, а также льготники: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, из неполных, многодетных и малообеспеченных семей, дети медиков, которые работали с коронавирусными больными.

Ранее "Правда.Ру" писала, что с 28 июня в Санкт-Петербурге снимут ряд ограничений. Откроют парки, скверы, летние веранды кафе и ресторанов, зоопарки.