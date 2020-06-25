Летние кафе и парки готовятся открыть в Санкт-Петербурге

Жители Санкт-Петербурга снова смогут гулять в парках, ходить в зоопарки, посещать летние веранды кафе. В городе на Неве готовятся к новой волне снятия ограничений.



Это случится уже на этой неделе.

"С 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, а также детских и спортивных площадок. С 29 июня открываются зоологические парки площадью более 5 гектаров, возобновляется торжественная регистрация брака. Также разрешается по предварительной записи оказание услуг маникюра и педикюра. Кроме того, станут доступны услуги общественного питания исключительно в сезонных летних кафе и с использованием выносной уличной мебели", - цитирует губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова его пресс-служба.

Открыть летние веранды смогут не все кафе. Они не должны находиться в парках и скверах. Также необходимо расставить столы на расстояние не менее полутора метра друг от друга, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты.



В ЗАГСах разрешат проводить торжественные церемонии регистрации брака. Но общее число гостей, с учетом жениха и невесты, не должно быть больше 10 человек.

Начинают работать детские сады, но пока частично. Откроются только те учреждения, где в группах до 12 детей.