Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Почти 200 иностранцев вернутся на работу в Россию
Мельникова: поправки закрепляют социальную направленность государства
Очень странные букмекеры
В Ленобласти заболеваемость пневмонией выросла почти в два раза
Диетолог: некачественное сливочное масло может привести к онкологии
Тульский полицейский сломал ребро задержанному и был уволен
Эндокринолог назвала первый признак сахарного диабета
Швеция открыла границы только для гостей из стран Евросоюза
Может ли на Земле появиться новый континент?

Летние кафе и парки готовятся открыть в Санкт-Петербурге

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Жители Санкт-Петербурга снова смогут гулять в парках, ходить в зоопарки, посещать летние веранды кафе. В городе на Неве готовятся к новой волне снятия ограничений.
 
Это случится уже на этой неделе.

"С 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, а также детских и спортивных площадок. С 29 июня открываются зоологические парки площадью более 5 гектаров, возобновляется торжественная регистрация брака. Также разрешается по предварительной записи оказание услуг маникюра и педикюра. Кроме того, станут доступны услуги общественного питания исключительно в сезонных летних кафе и с использованием выносной уличной мебели", - цитирует губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова его пресс-служба.

Открыть летние веранды смогут не все кафе. Они не должны находиться в парках и скверах. Также необходимо расставить столы на расстояние не менее полутора метра друг от друга, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты.
 
В ЗАГСах разрешат проводить торжественные церемонии регистрации брака. Но общее число гостей, с учетом жениха и невесты, не должно быть больше 10 человек.

Начинают работать детские сады, но пока частично. Откроются только те учреждения, где в группах до 12 детей.

Последние материалы
Вьетнам не готов принять туристов
Почти полмиллиона человек проголосовали по Конституции онлайн
Летние кафе и парки готовятся открыть в Санкт-Петербурге
Блогерство: работа без выходных или забава?
Почти 200 иностранцев вернутся на работу в Россию
Мельникова: поправки закрепляют социальную направленность государства
Профессор Коробков: "Горящие районы – для США история обычная"
Очень странные букмекеры
Тату-мастер Марья Тюрпеко: "Я не люблю стереотипы"
В Ленобласти заболеваемость пневмонией выросла почти в два раза
Популярное
Происшествия
Напекло голову? Почему солдат разбил стёкла машины ФСО перед парадом

Парад Победы на Красной площади не обошёлся без инцидента.

Напекло голову? Почему солдат разбил стёкла машины ФСО перед парадом
В WADA ответили США на предложение прекратить финансирование
Новости спорта
В WADA ответили США на предложение прекратить финансирование
Происшествия
СМИ сообщают о предотвращенной ФСБ диверсии на параде Победы
Политика. Новости и аналитика
Эксперты предупредили о новой пенсионной реформе
Игорь Буккер "Стена Чингисхана" была возведена не для войны Игорь Буккер Любовь Степушова Москву не обрадует отказ Токио от ПРО США Любовь Степушова Наталия Красовская Наши виртуальные друзья: как спастись от самообмана Наталия Красовская
Комментарии
Тату-мастер Марья Тюрпеко: "Я не люблю стереотипы"
Девушка, потерявшая туфлю на параде, получила награду
Девушка, потерявшая туфлю на параде, получила награду
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
От сдачи ЕГЭ отказались почти 10% заявителей
"У меня есть видение": генерал из США предрек "вторжение" России на Украину
Тарзан предстал перед фанатами в совершенно новом образе
Путин не исключил вероятность того, что будет участвовать в выборах
Путин не исключил вероятность того, что будет участвовать в выборах
Украинская народная примета: перед выборами вспомнить о языковой проблеме
Человечество хочет сделать 2020 год еще тяжелее?
"У меня есть видение": генерал из США предрек "вторжение" России на Украину
Путин допустил, что будет баллотироваться на пост президента
Путин допустил, что будет баллотироваться на пост президента
Эксперты предупредили о новой пенсионной реформе
Эксперты предупредили о новой пенсионной реформе
Экономист Бунич: только предприниматели спасут Россию
Расчувствовавшись, Лукашенко назвал Москву "столицей Родины"
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
"У меня есть видение": генерал из США предрек "вторжение" России на Украину
Тарзан предстал перед фанатами в совершенно новом образе
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ