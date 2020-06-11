Правительство Воронежской области сообщает о продлении режима самоизоляции до 21 июня из-за увеличения числа инфицированных COVID-19.

"Внести в абзац первый пункта 2 указа губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, заменив слова "до 14 июня 2020 года" словами "до 21 июня 2020 года включительно", — говорится в сообщении.