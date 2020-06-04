Жители всех регионов России получили положительные тесты на COVID

Чуть больше 22% занимает Москва в общей статистике с новыми коронавирусными больными. За сутки в столице выявлено всего 1998 новых случаев.

В Московской области их 767, в Санкт-Петербурге — 375. Среди регионов антилидером вновь стала Нижегородская область. Здесь за стуки положительные тесты на коронавирус получили 319 местных жителей. В Свердловской области 298 новых заражений, в Ростовской области — 184.

В семи регионах число новых случаев не превышает десятка. Так, по одному инфицированному выявили в Севастополе и Ненецком автономном округе, по четыре — в Чукотском автономном округе, Сахалинской и Курганской областях. Шесть человек заболели в Еврейской АО и семь человек — в республике Крым.

Всего за сутки в России зарегистрировано 8 831 новый случай заболевания коронавирусом. 169 человек скончались, 8 666 человек выздоровели. С начала эпидемии в стране выявлено 441 108 случаев заражения. Вирус унес жизни 5 384 пациентов, выздороветь смогли 204 623 россиянина.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению представителей ВОЗ, из-за коронавируса миллионы детей в мире могут умереть из-за того, что остановлена программа вакцинации по другим заболеваниям.