Пресс-служба управления МВД по Забайкальскому краю сообщила о мужчине, который после ограбления пенсионерки вернул ей документы и извинился за совершенное преступление.

"В минувший понедельник в полицию обратилась 72-летняя жительница Читы и сообщила о том, что неизвестный выхватил из ее рук сумку. Вместе с ней в подъезд зашел мужчина и схватил сумку, в которой находились документы, сотовый телефон "Хонор" стоимостью 18 тысяч рублей, банковские карты и денежные средства. Заявительница оценила ущерб на сумму около 35 тысяч рублей. Спустя несколько часов соседи передали потерпевшей пакет, который обнаружили на лавочке возле дома. В нем находились документы и банковские карты, а также записка с извинениями", — говорится в сообщении.