В пресс-службе Минздава сообщили о прибытии столичных медиков в Забайкалье для борьбы с коронавирусом.
Бригада состоит из хирурга, инфекциониста, рентгенолога, пульмонолога и реанимационной медсестры. Известно, что у прибывших медиков большой опыт работы с пациентами, которые заражены коронавирусом.
Президент США Дональд Трамп,оскорбленный тем, что Twitter пометил один из его постов, как "фейк", похоже, готов объявить войну социальным сетям.
Пресс-служба управления МВД по Забайкальскому краю сообщила о мужчине, который после ограбления пенсионерки вернул ей документы и извинился за совершенное преступление.
"В минувший понедельник в полицию обратилась 72-летняя жительница Читы и сообщила о том, что неизвестный выхватил из ее рук сумку. Вместе с ней в подъезд зашел мужчина и схватил сумку, в которой находились документы, сотовый телефон "Хонор" стоимостью 18 тысяч рублей, банковские карты и денежные средства. Заявительница оценила ущерб на сумму около 35 тысяч рублей. Спустя несколько часов соседи передали потерпевшей пакет, который обнаружили на лавочке возле дома. В нем находились документы и банковские карты, а также записка с извинениями", — говорится в сообщении.
Преступником оказался 24-летний местный житель, которого по горячим следам задержала полиция.
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"Меня это, конечно же, заставляет нервничать", — поделилась артистка.
Воробей также рассказала о том, что ей пришлось продать свою квартиру в Черногории.
"Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы все-таки приходится об этом думать", — пояснила она.
Пресс-служба правительства Забайкальского края сообщила возможности продолжения работы автошкол при соблюдении необходимых мер безопасности во время коронавирусной пандемии.
"Вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Бардалеев сообщил, что с 14 мая автошколы региона могут выйти из режима изоляции и начать работу. Однако для этого им нужно будет соблюдать определенные правила… Сотрудникам автошкол Забайкалья рекомендовано проводить теоретические занятия не в привычных классах со всеми учениками одновременно, а с применением электронного обучения", — говорится в сообщении.
У 17 пациентов и персонала закрытого на карантин наркодиспансера в Чите подтвердили заражение коронавирусом.
"Были обследованы 364 человека, у 17 поэтапно был подтвержден положительный тест на коронавирусную инфекцию. Все заболевшие, по мере определения инфекции, были госпитализированы в моностационар первой городской больницы", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в числе заразившихся есть пациенты и медперсонал наркодиспансера.
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