Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Red Bull не планирует инвестировать в "Уфу"
В Санкт-Петербург вернулись 35 россиян рейсом из Молдавии
Калининградский зоопарк показывает жирафов и львов в прямом эфире
В Удмуртии пенсионерку убили за четыреста рублей
Во Франции масочный режим в транспорте продлят до появления вакцины
МАДИ отменила штрафы за ошибки в номерах при привязке к пропуску
В Подмосковье рассказали о двухмесячном запасе масок и перчаток
С 1 июня театры начнут подготовку к открытию
111-летняя жительница Чили вылечилась от коронавируса
Английским футбольным клубам разрешили контактные тренировки
Источник Правда.Ру

В магазины Красноярского края больше не пускают без масок

Россия » Сибирь » Красноярск

Пресс-служба правительства Красноярского края сообщила о том, что губернатор Александр Усс подписал указ, который обязывает магазинам строго следить за соблюдением масочного режима.

"Внесены изменения в указ губернатора Красноярского края "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края.

Новая редакция указа обязывает предприятия розничной торговли, деятельность которых не была приостановлена в связи с эпидемией коронавируса, не допускать на территорию торгового объекта и не обслуживать граждан, игнорирующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы). Указ вступит в силу завтра, 28 мая", — говорится в сообщении.

магазины коронавирус масочный режим красноярский край

Мэр Москвы рассказал об снятии некоторых ограничений

Россия » Центр » Москва

Столичный мэр Сергей Собянин заявил о том, что в Москве будут продолжать снимать ограничения, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.

По словам градоначальника, в столице планируется открытие непродовольственных магазинов и центров бытовых услуг, которые не предполагают длительного контакта с клиентом. Также будут разработаны меры для разрешения прогулок жителям Москвы.

россия москва ограничения коронавирус сергей собянин

Глава красноярского Минздрава заболел коронавирусом

Россия » Сибирь » Красноярск

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик рассказал, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

Он утверждает, что заболевание проходит в легкой форме.

"У меня подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции. Заболевание протекает в легкой форме, чувствую я себя хорошо. Прохожу амбулаторное лечение в режиме домашней изоляции", — пояснил чиновник.

тест минздрав борис немик коронавирус красноярский край

В Красноярске осмотрят самолет после удара молнии

Россия » Сибирь » Красноярск

В красноярском аэропорту, как сообщили агентству РИА "Новости", ожидают резервный борт авиакомпании "Волга-Днепр" для осмотра самолета, который приземлился после удара молнии.

"Посадка прошла успешно. Грузовое судно. Борт стоит, ждет техобслуживания. Летит борт, летят люди, которые будут его ремонтировать, вместе с запчастями, которые должны подойти самолету", — сказала собеседница агентства.

самолет аэропорт красноярск волга-днепр

Столичных врачей отправят на помощь регионам

Здоровье

Врачи и медперсонал из московских клиник отправят в регионы. Они будут помогать коллегам в борьбе с коронавирусом.

Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

врачи помощь медики регионы коронавирус сергей собянин владимир путин

Масочный режим планируют ввести в Красноярском крае

Россия » Сибирь » Красноярск

В Красноярском крае обяжут носить медицинские маски при нахождении в закрытых помещениях и общественном транспорте. Об этом сообщил губернатор региона Александр Усс.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, в соответствии с установленными требованиями я должен отложить подписание указа об ослаблении ограничений", — рассказал глава региона.

Также Усс напомнил, что режим самоизоляции в Красноярском крае был продлен до 31 мая.

"Если в ближайшие дни очаг распространения инфекции в Северо-Енисейском районе будет локализован, мы сможем вернуться к прежним планам", — добавил чиновник.

александр усс масочный режим красноярский край режим самозиоляции общественный транспорт
Последние материалы
Калининградский зоопарк показывает жирафов и львов в прямом эфире
В Удмуртии пенсионерку убили за четыреста рублей
Во Франции масочный режим в транспорте продлят до появления вакцины
МАДИ отменила штрафы за ошибки в номерах при привязке к пропуску
В Подмосковье рассказали о двухмесячном запасе масок и перчаток
С 1 июня театры начнут подготовку к открытию
111-летняя жительница Чили вылечилась от коронавируса
Английским футбольным клубам разрешили контактные тренировки
Александр Маркаров: Пашинян понял, что НАТО ему не поможет
Более десятка подпольных оружейных мастерских выявила ФСБ
Популярное
Катастрофы
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777

Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.

"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
Кремль
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
Красота
Эндокринолог объяснила, почему сохнет кожа на пятках
Новости Украины
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Василий Амирджанов Утрата властями доверия может стать событием года Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер Усам Оздемиров Аллергия на "цифру" и практика инноваций Усам Оздемиров
Комментарии
Очень скрытая угроза: ядерное оружие – вчерашний день?
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Зачем Путин растянул победные торжества до августа
Очень скрытая угроза: ядерное оружие – вчерашний день?
Регионы гуляют, Москва сидит в страхе?
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
ВМС США испытывают судно на воздушной подушке нового поколения
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Лукашенко рассказал о своём выдвижении в президенты Белоруссии
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Политолог Леонид Крутаков: нужно возрождать советскую школу
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Как Китай расплатится со всем миром за коронавирус
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ