Пресс-служба правительства Красноярского края сообщила о том, что губернатор Александр Усс подписал указ, который обязывает магазинам строго следить за соблюдением масочного режима.
"Внесены изменения в указ губернатора Красноярского края "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края.
Новая редакция указа обязывает предприятия розничной торговли, деятельность которых не была приостановлена в связи с эпидемией коронавируса, не допускать на территорию торгового объекта и не обслуживать граждан, игнорирующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы). Указ вступит в силу завтра, 28 мая", — говорится в сообщении.
Столичный мэр Сергей Собянин заявил о том, что в Москве будут продолжать снимать ограничения, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.
По словам градоначальника, в столице планируется открытие непродовольственных магазинов и центров бытовых услуг, которые не предполагают длительного контакта с клиентом. Также будут разработаны меры для разрешения прогулок жителям Москвы.
Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик рассказал, что его тест на коронавирус дал положительный результат.
Он утверждает, что заболевание проходит в легкой форме.
"У меня подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции. Заболевание протекает в легкой форме, чувствую я себя хорошо. Прохожу амбулаторное лечение в режиме домашней изоляции", — пояснил чиновник.
В красноярском аэропорту, как сообщили агентству РИА "Новости", ожидают резервный борт авиакомпании "Волга-Днепр" для осмотра самолета, который приземлился после удара молнии.
"Посадка прошла успешно. Грузовое судно. Борт стоит, ждет техобслуживания. Летит борт, летят люди, которые будут его ремонтировать, вместе с запчастями, которые должны подойти самолету", — сказала собеседница агентства.
Врачи и медперсонал из московских клиник отправят в регионы. Они будут помогать коллегам в борьбе с коронавирусом.
Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
В Красноярском крае обяжут носить медицинские маски при нахождении в закрытых помещениях и общественном транспорте. Об этом сообщил губернатор региона Александр Усс.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, в соответствии с установленными требованиями я должен отложить подписание указа об ослаблении ограничений", — рассказал глава региона.
Также Усс напомнил, что режим самоизоляции в Красноярском крае был продлен до 31 мая.
"Если в ближайшие дни очаг распространения инфекции в Северо-Енисейском районе будет локализован, мы сможем вернуться к прежним планам", — добавил чиновник.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.