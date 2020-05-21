Жители Москвы составляют всего 33% от общего числа новых коронавирусных больных в России. За сутки в стране число инфицированных выросло на 8849 человек.
В столице выявлено 2913 новых пациентов, в Подмосковье — 892, в Санкт-Петербурге — 408. Среди регионов лидирует Красноярский край. За сутки здесь диагноз "коронавирус" получили сразу 376 местных жителей. В Нижегородской области 204 новых случая, в Свердловской области — 174.
Минимальное количество новых инфицированных в Севастополе, Республике Крым и Ненецком автономном округе. В этих регионах за сутки зарегистрировано по одному новому случаю заболевания.
🔸 Москва — 2913
🔸 Московская область — 892
🔸 Санкт-Петербург — 408
🔸 Красноярский край — 376
🔸 Нижегородская область — 204
🔸 Свердловская область — 174
🔸 Ростовская область — 142
🔸 Ярославская область — 133
🔸 Калужская область — 121
🔸 Брянская область — 117
🔸 Республика Дагестан — 103
🔸 Рязанская область — 96
🔸 Краснодарский край — 91
🔸 Тульская область — 89
🔸 Республика Башкортостан — 89
🔸 Тамбовская область — 84
🔸 Челябинская область — 84
🔸 Пензенская область — 83
🔸 Волгоградская область — 82
🔸 Курская область — 81
🔸 Чувашская Республика — 78
🔸 Новосибирская область — 76
🔸 Самарская область — 74
🔸 Республика Северная Осетия — 73
🔸 Белгородская область — 71
🔸 Республика Татарстан — 71
🔸 Ульяновская область — 70
🔸 Ставропольский край — 69
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 68
🔸 Мурманская область — 67
🔸 Саратовская область — 67
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 64
🔸 Хабаровский край — 64
🔸 Липецкая область — 62
🔸 Смоленская область — 61
🔸 Ленинградская область — 61
🔸 Ханты-Мансийский АО — 59
🔸 Владимирская область — 57
🔸 Алтайский край — 57
🔸 Ивановская область — 55
🔸 Орловская область — 49
🔸 Приморский край — 49
🔸 Астраханская область — 48
🔸 Пермский край — 48
🔸 Омская область — 47
🔸 Оренбургская область — 45
🔸 Республика Тыва — 44
🔸 Республика Ингушетия — 43
🔸 Воронежская область — 41
🔸 Архангельская область — 41
🔸 Тверская область — 39
🔸 Республика Марий Эл — 38
🔸 Республика Саха (Якутия) — 37
🔸 Республика Адыгея — 36
🔸 Республика Мордовия — 35
🔸 Калининградская область — 34
🔸 Иркутская область — 34
🔸 Псковская область — 33
🔸 Новгородская область — 32
🔸 Республика Калмыкия — 32
🔸 Забайкальский край — 31
🔸 Республика Хакасия — 29
🔸 Кировская область — 27
🔸 Республика Бурятия — 27
🔸 Вологодская область — 26
🔸 Кемеровская область — 23
🔸 Чеченская Республика — 21
🔸 Томская область — 20
🔸 Республика Карелия — 19
🔸 Камчатский край — 18
🔸 Курганская область — 17
🔸 Амурская область — 17
🔸 Еврейская АО — 15
🔸 Республика Коми — 13
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 12
🔸 Костромская область — 11
🔸 Тюменская область — 11
🔸 Республика Алтай — 6
🔸 Удмуртская Республика — 5
🔸 Магаданская область — 5
🔸 Сахалинская область — 2
🔸 Ненецкий АО — 1
🔸 Республика Крым — 1
🔸 Севастополь — 1
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