Новые коронавирусные больные выявлены в 84 регионах России

Жители Москвы составляют всего 33% от общего числа новых коронавирусных больных в России. За сутки в стране число инфицированных выросло на 8849 человек.

В столице выявлено 2913 новых пациентов, в Подмосковье — 892, в Санкт-Петербурге — 408. Среди регионов лидирует Красноярский край. За сутки здесь диагноз "коронавирус" получили сразу 376 местных жителей. В Нижегородской области 204 новых случая, в Свердловской области — 174.

Минимальное количество новых инфицированных в Севастополе, Республике Крым и Ненецком автономном округе. В этих регионах за сутки зарегистрировано по одному новому случаю заболевания.

🔸 Москва — 2913

🔸 Московская область — 892

🔸 Санкт-Петербург — 408

🔸 Красноярский край — 376

🔸 Нижегородская область — 204

🔸 Свердловская область — 174

🔸 Ростовская область — 142

🔸 Ярославская область — 133

🔸 Калужская область — 121

🔸 Брянская область — 117

🔸 Республика Дагестан — 103

🔸 Рязанская область — 96

🔸 Краснодарский край — 91

🔸 Тульская область — 89

🔸 Республика Башкортостан — 89

🔸 Тамбовская область — 84

🔸 Челябинская область — 84

🔸 Пензенская область — 83

🔸 Волгоградская область — 82

🔸 Курская область — 81

🔸 Чувашская Республика — 78

🔸 Новосибирская область — 76

🔸 Самарская область — 74

🔸 Республика Северная Осетия — 73

🔸 Белгородская область — 71

🔸 Республика Татарстан — 71

🔸 Ульяновская область — 70

🔸 Ставропольский край — 69

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 68

🔸 Мурманская область — 67

🔸 Саратовская область — 67

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 64

🔸 Хабаровский край — 64

🔸 Липецкая область — 62

🔸 Смоленская область — 61

🔸 Ленинградская область — 61

🔸 Ханты-Мансийский АО — 59

🔸 Владимирская область — 57

🔸 Алтайский край — 57

🔸 Ивановская область — 55

🔸 Орловская область — 49

🔸 Приморский край — 49

🔸 Астраханская область — 48

🔸 Пермский край — 48

🔸 Омская область — 47

🔸 Оренбургская область — 45

🔸 Республика Тыва — 44

🔸 Республика Ингушетия — 43

🔸 Воронежская область — 41

🔸 Архангельская область — 41

🔸 Тверская область — 39

🔸 Республика Марий Эл — 38

🔸 Республика Саха (Якутия) — 37

🔸 Республика Адыгея — 36

🔸 Республика Мордовия — 35

🔸 Калининградская область — 34

🔸 Иркутская область — 34

🔸 Псковская область — 33

🔸 Новгородская область — 32

🔸 Республика Калмыкия — 32

🔸 Забайкальский край — 31

🔸 Республика Хакасия — 29

🔸 Кировская область — 27

🔸 Республика Бурятия — 27

🔸 Вологодская область — 26

🔸 Кемеровская область — 23

🔸 Чеченская Республика — 21

🔸 Томская область — 20

🔸 Республика Карелия — 19

🔸 Камчатский край — 18

🔸 Курганская область — 17

🔸 Амурская область — 17

🔸 Еврейская АО — 15

🔸 Республика Коми — 13

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 12

🔸 Костромская область — 11

🔸 Тюменская область — 11

🔸 Республика Алтай — 6

🔸 Удмуртская Республика — 5

🔸 Магаданская область — 5

🔸 Сахалинская область — 2

🔸 Ненецкий АО — 1

🔸 Республика Крым — 1

🔸 Севастополь — 1