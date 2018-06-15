Россия спасет космические программы США своими двигателями

Российские производители до конца года отправят в США две партии ракетных двигателей. Они предназначены для ракет Atlas-III, Atlas V и Antares. Сколько конкретно образцов продадут Соединенным штатам неизвестно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главного конструктора "Энергомаша" Петра Левочкина.
Эти две партии двигателей предоставят США по контракту, который заключили страны. Первую часть доставят во втором квартала 2018-го, вторую - в конце года. Двигатели РД-180 предназначаются для ракет-носителей Atlas III и Atlas V. РД-181 нужны для ракет Antares.
Несмотря на то, что Америка имеет лицензию на производство двигателей РД-180, производство образцов в стране не налажено. Между тем, срок разрешения истекает довольно скоро, в 2030 году.
Не могут американцы разработать и выпустить собственные ракетные двигатели, несмотря на то, что несколько компаний получили заказы.
Ранее "Правда.Ру" писала, что поставки двигателей РД-180 в одно время были прекращены конгрессом из-за событий вокруг Украины, однако в 2015 году по просьбе Пентагона импорт двигателей возобновился. РД-180 используются в первой ступени американских ракет Atlas, и пока промышленность США не производит аналогов.
Главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета, председатель военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский пояснил изданию "Правда.Ру", что "у американцев есть компания United Launch, которая использует эти двигатели для вывода полезной нагрузки по самым критическим и научным, и военным программам. Например, вспоминается вывод на лунные орбиты и знаменитую станцию, которая к Плутону полетела. Кроме того, водятся в производство военные спутники Martin Lockheed или Northrop Grumman.
Другой альтернативы у них нет, подчеркнул эксперт. "Они свой новый двигатель собираются разрабатывать в лучшем случае в 2020 году".
Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.
Анатолий Шарий заявил, что Крымский полуостров – часть Украины. Журналист добавил, что он никогда не откажется от своей точки зрения.
12 июня в Москве умер известный кардиохирург Яков Бранд.
Американский консерватор заступился за своего президента после саммита в Канаде.