Россия спасет космические программы США своими двигателями

Российские производители до конца года отправят в США две партии ракетных двигателей. Они предназначены для ракет Atlas-III, Atlas V и Antares. Сколько конкретно образцов продадут Соединенным штатам неизвестно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главного конструктора "Энергомаша" Петра Левочкина.

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Эти две партии двигателей предоставят США по контракту, который заключили страны. Первую часть доставят во втором квартала 2018-го, вторую - в конце года. Двигатели РД-180 предназначаются для ракет-носителей Atlas III и Atlas V. РД-181 нужны для ракет Antares.

Несмотря на то, что Америка имеет лицензию на производство двигателей РД-180, производство образцов в стране не налажено. Между тем, срок разрешения истекает довольно скоро, в 2030 году.

Не могут американцы разработать и выпустить собственные ракетные двигатели, несмотря на то, что несколько компаний получили заказы.

Ранее "Правда.Ру" писала, что поставки двигателей РД-180 в одно время были прекращены конгрессом из-за событий вокруг Украины, однако в 2015 году по просьбе Пентагона импорт двигателей возобновился. РД-180 используются в первой ступени американских ракет Atlas, и пока промышленность США не производит аналогов.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета, председатель военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский пояснил изданию "Правда.Ру", что "у американцев есть компания United Launch, которая использует эти двигатели для вывода полезной нагрузки по самым критическим и научным, и военным программам. Например, вспоминается вывод на лунные орбиты и знаменитую станцию, которая к Плутону полетела. Кроме того, водятся в производство военные спутники Martin Lockheed или Northrop Grumman.

Другой альтернативы у них нет, подчеркнул эксперт. "Они свой новый двигатель собираются разрабатывать в лучшем случае в 2020 году".

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