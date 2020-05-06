Коронавирус в России: еще 10,5 тысяч новых инфицированных

Еще 86 человек скончались в России из-за коронавируса. Такова статистика за минувшие сутки.

Как сообщает оперативный штаб, выявлено 10 559 новых случаев коронавируса. Днем ранее этот показатель составлял 10 102 случая. Общее число инфицирований достигло 165 929 человек. Новые коронавирусные больные обнаружены в 82 регионах России.

С начала эпидемии в стране от болезни скончались 1537 человек. В связи с полным выздоровлением за сутки из больниц России выписаны 1462 пациента. Всего их уже 21 327 человек.

Как отмечают врачи, у 40,9% новых больных не было внешних проявлений заболевания.

По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии в России проведено более 4,6 миллиона тестов на коронавирус. Под наблюдением врачей остаются 227 тысяч россиян.

Ранее «Правда.Ру» сообщала, что в Европе сменился «лидер» по числу жертв коронавируса. Сейчас на первое место антирейтинга выбилась Великобритания. С начала эпидемии в стране от COVID-19 скончались 29 427 человек. На втором месте Оказалась Италия, где по последним данным жертвами опасного заболевания стали 29 079 человек.