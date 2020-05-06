В Европе сменился лидер по числу жертв коронавируса

По последним данным правительства Великобритании, в настоящее время в этой стране самое высокое число зарегистрированных смертей от коронавируса в Европе.

"29427 смертей - цифра нашей массой национальной трагедии, каковой мы никогда раньше не видели", - говорит министр иностранных дел Доминик Рааб.

Таким образом, Великобритания вышла на первое место в Европе по числу жертв пандемии коронавируса, сменив Италию - там на сегодняшний день зарегистрировано 29 079 смертей.

Время сравнений и итогов еще не настало

Однако, эксперты говорят, что пока еще очень рано проводить глобальные сравнения. На то, чтобы "сделать это полноценно" могут понадобится месяцы.