Москву ждет гроза и сильный ветер

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на ближайшие дни. По их прогнозам, в воскресенье жителей столицы ждет "желтый уровень погодной опасности" — порывистый ветер и гроза. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — передали в Гидрометцентре.

Специалисты добавили, что предупреждение о сильном ветре действует до 9:00 5 мая, а о грозе — с 15:00 до 21:00 3 мая.