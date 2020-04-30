Первыми из режима самоизоляции будут выходить крупные промышленные города. Им необходимо срочно перезапустить производство.
Такое мнение высказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
«Почему встал вопрос о выходе из карантина? Можно было сказать: «Давайте еще пару недель». По двум причинам. Первая психологическая: люди психологически устали. Но больше всего они как раз устали в крупных городах. Наш темп жизни совершенно другой. Мы так жить не привыкли. И вторая гораздо больше важная – это экономический аспект, социально-экономический. Если мы все сидим на карантине, мы не заболеем. Но экономика исчезнет. А если мы все выйдем, экономика останется, но очень большой шанс, что мы сами исчезнем», - отметил эксперт.
По его мнению, правильнее было бы выводить из карантина первыми отдаленные регионы, куда заболевание не «добралось» масштабно. Вместе с ними должны идти Москва и Санкт-Петербург, потому что они раньше вошли в эпидемию, набрались достаточно опыта и при этом несут большие экономические убытки.
«Но все будет не так, как я сказал. Первыми выбегать из карантина будут крупные промышленные города. Потому что Москва в большей степени психологически страдает. У нас нет промышленности. В Москве промышленность содержать очень дорого – земля дорогая. И поэтому мы по идее можем работать на удаленке. А представьте себе город, где в центре завод. Мы его закрыли, потому что, если они там все соберутся, они там заболеют. А работать больше негде. Есть кафе, рестораны, которые мы тем более закрыли, есть магазины, которые физически столько рабочих рук не востребуют, сколько мы освободили, закрыв завод. И у нас массовая безработица в городе и жить непонятно на что», - объяснил Журавлев.
Он обратил внимание: например, в США складывается аналогичная ситуация. Громче всех против карантина выступают сторонники Республиканской партии, которые являются представителями крупного промышленного бизнеса.
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