Эксперт: первыми из самоизоляции будут выходить промышленные центры

Первыми из режима самоизоляции будут выходить крупные промышленные города. Им необходимо срочно перезапустить производство.

Такое мнение высказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Почему встал вопрос о выходе из карантина? Можно было сказать: «Давайте еще пару недель». По двум причинам. Первая психологическая: люди психологически устали. Но больше всего они как раз устали в крупных городах. Наш темп жизни совершенно другой. Мы так жить не привыкли. И вторая гораздо больше важная – это экономический аспект, социально-экономический. Если мы все сидим на карантине, мы не заболеем. Но экономика исчезнет. А если мы все выйдем, экономика останется, но очень большой шанс, что мы сами исчезнем», - отметил эксперт.

По его мнению, правильнее было бы выводить из карантина первыми отдаленные регионы, куда заболевание не «добралось» масштабно. Вместе с ними должны идти Москва и Санкт-Петербург, потому что они раньше вошли в эпидемию, набрались достаточно опыта и при этом несут большие экономические убытки.

«Но все будет не так, как я сказал. Первыми выбегать из карантина будут крупные промышленные города. Потому что Москва в большей степени психологически страдает. У нас нет промышленности. В Москве промышленность содержать очень дорого – земля дорогая. И поэтому мы по идее можем работать на удаленке. А представьте себе город, где в центре завод. Мы его закрыли, потому что, если они там все соберутся, они там заболеют. А работать больше негде. Есть кафе, рестораны, которые мы тем более закрыли, есть магазины, которые физически столько рабочих рук не востребуют, сколько мы освободили, закрыв завод. И у нас массовая безработица в городе и жить непонятно на что», - объяснил Журавлев.

Он обратил внимание: например, в США складывается аналогичная ситуация. Громче всех против карантина выступают сторонники Республиканской партии, которые являются представителями крупного промышленного бизнеса.