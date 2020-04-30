Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Эксперт: первыми из самоизоляции будут выходить промышленные центры

Россия

Первыми из режима самоизоляции будут выходить крупные промышленные города. Им необходимо срочно перезапустить производство.

Такое мнение высказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Почему встал вопрос о выходе из карантина? Можно было сказать: «Давайте еще пару недель». По двум причинам. Первая психологическая: люди психологически устали. Но больше всего они как раз устали в крупных городах. Наш темп жизни совершенно другой. Мы так жить не привыкли. И вторая гораздо больше важная – это экономический аспект, социально-экономический. Если мы все сидим на карантине, мы не заболеем. Но экономика исчезнет. А если мы все выйдем, экономика останется, но очень большой шанс, что мы сами исчезнем», - отметил эксперт.

По его мнению, правильнее было бы выводить из карантина первыми отдаленные регионы, куда заболевание не «добралось» масштабно. Вместе с ними должны идти Москва и Санкт-Петербург, потому что они раньше вошли в эпидемию, набрались достаточно опыта и при этом несут большие экономические убытки.

«Но все будет не так, как я сказал. Первыми выбегать из карантина будут крупные промышленные города. Потому что Москва в большей степени психологически страдает. У нас нет промышленности. В Москве промышленность содержать очень дорого – земля дорогая. И поэтому мы по идее можем работать на удаленке. А представьте себе город, где в центре завод. Мы его закрыли, потому что, если они там все соберутся, они там заболеют. А работать больше негде. Есть кафе, рестораны, которые мы тем более закрыли, есть магазины, которые физически столько рабочих рук не востребуют, сколько мы освободили, закрыв завод. И у нас массовая безработица в городе и жить непонятно на что», - объяснил Журавлев.

Он обратил внимание: например, в США складывается аналогичная ситуация. Громче всех против карантина выступают сторонники Республиканской партии, которые являются представителями крупного промышленного бизнеса.

 

Темы завод карантин предприятия производство дмитрий журавлев промышленные города
Новости Все >
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Сбербанк направит более 3 миллиардов на борьбу с COVID-19
Эксперт: бояться цифрового будущего не надо
Австралийские ученые раскрыли механизм действия Арбидола на коронавирус
Путин оценил борьбу Чечни с коронавирусом
У дельфина Норда из татарстанского дельфинария появился опекун
В Санкт-Петербурге число безработных выросло вдвое
СК проверит расходы при строительстве Дворца спорта в Челябинске
Эксперт: первыми из самоизоляции будут выходить промышленные центры
Представитель ВОЗ предупредила о возможности второй волны коронавируса
Последние материалы
Эксперт: бояться цифрового будущего не надо
Австралийские ученые раскрыли механизм действия Арбидола на коронавирус
Чиновники Саратовской области вошли в "золотой миллиард" планеты
Какую извлечь пользу для себя, находясь на самоизоляции?
Путин оценил борьбу Чечни с коронавирусом
У дельфина Норда из татарстанского дельфинария появился опекун
В Санкт-Петербурге число безработных выросло вдвое
СК проверит расходы при строительстве Дворца спорта в Челябинске
Эксперт: первыми из самоизоляции будут выходить промышленные центры
Представитель ВОЗ предупредила о возможности второй волны коронавируса
Популярное
Общество
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности

Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.

В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Общество
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких
Здоровье
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Любовь Степушова Чиновники Саратовской области вошли в "золотой миллиард" планеты Любовь Степушова Василий Амирджанов Россия поборет саранчу в Африке за $10 млн. Свои подождут Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Юрий Болдырев: в России надо ввести военное положение
Саакашвили не станет вице-премьером, у него будет другая должность
ФСБ ликвидировала в Екатеринбурге троих террористов
ФСБ ликвидировала в Екатеринбурге троих террористов
Пострадавшему от коронавируса бизнесу помогут реструктуризировать долги
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Россиянам вместо денег могут раздать продуктовые талоны
Почему Путин издевается над россиянами?
ФСБ ликвидировала в Екатеринбурге троих террористов
Эксперт: после эпидемии не откроются около 25% предприятий
Киселев предложил увековечить нацистского генерала
Киселев предложил увековечить нацистского генерала
Анфиса Чехова пожаловалась на рукоприкладство экс-бойфренда
Лолита Милявская 40 лет ходила без бюстгальтера
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
Главврач Коммунарки объяснил, почему нельзя отменять самоизоляцию
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Анфиса Чехова пожаловалась на рукоприкладство экс-бойфренда
Министра культуры и туризма Калмыкии уволили за кумовство
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ