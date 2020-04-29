ГУ МЧС Иркутской области сообщило о том, что в поселке Новая Игирма в одной из 5-комнатных квартир разгерметизировался самогонный аппарат, из-за чего произошел взрыв. Четверо пострадавших были госпитализированы.
"Госпитализированы в Игирменскую городскую больницу с ожогами 1-2 степени четыре человека: двое взрослых и двое детей. По предварительной информации, произошла разгерметизация дистиллятора — самогонного аппарата", — сообщил собеседник агентства.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.