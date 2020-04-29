Почти 500 москвичей выписаны из больниц за сутки

Еще 480 человек выписаны из московских больниц. Все эти пациенты ранее имели положительные результаты тестов на коронавирус.

Как сообщает оперативный штаб, статистика приводится за последние сутки.

"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться, в последнее время в среднем прирост составляет уже более 300 человек ежедневно. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело ещё 480 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4610. Надеемся, что эта позитивная динамика продолжится", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

А вот летальных исходов в столице за сутки зарегистрировано 67. Отмечается, что у всех скончавшихся был диагностирован коронавирус, пневмония и ряд хронических заболеваний.

Напомним, что в России продлили период самоизоляции. Накануне с обращением к народу выступил президент Владимир Путин. Он отметил, что уровень заболеваемости идет на спад, но расслабляться рано. Поэтому нерабочий период продлен до 11 мая включительно.