Коронавирус поражает новые регионы России

За последние сутки распространение коронавирусной инфекции выявлено в 78 регионах России. Наибольшее количество зараженных — в Москве, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Всего в Москве за сегодня обнаружили 3 570 случая заражения, еще 114 в Санкт-Петербурге, 68 в Архангельской области, 58 в Тульской, 48 человек заразилось в Краснодарском крае и по 44 — в Чечне и Оренбургской области.