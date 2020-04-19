За последние сутки распространение коронавирусной инфекции выявлено в 78 регионах России. Наибольшее количество зараженных — в Москве, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Всего в Москве за сегодня обнаружили 3 570 случая заражения, еще 114 в Санкт-Петербурге, 68 в Архангельской области, 58 в Тульской, 48 человек заразилось в Краснодарском крае и по 44 — в Чечне и Оренбургской области.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.