Водители такси должны отказывать пассажирам в перевозке, если маршрут их следования не совпадает с маршрутом, указанным в специальном пропуске.
Напомним, специальный пропускной режим начнет действовать в российской столице с 15 апреля 2020 года. Таксисты, которые не будут проверять пропуски у пассажиров, будут отключены от агрегаторов.
"Если цифровой пропуск отсутствует или маршрут такси не совпадает с установленным в пропуске, вам откажут в поездке", — сообщила пресс-служба московского департамента транспорта.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.