Такси в Москве будут возить пассажиров только по маршрутам в пропуске

Водители такси должны отказывать пассажирам в перевозке, если маршрут их следования не совпадает с маршрутом, указанным в специальном пропуске.

Напомним, специальный пропускной режим начнет действовать в российской столице с 15 апреля 2020 года. Таксисты, которые не будут проверять пропуски у пассажиров, будут отключены от агрегаторов.