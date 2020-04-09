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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Нерабочий режим отменен для ряда предприятий Кузбасса

Россия » Сибирь » Кемерово

Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области, своим распоряжением отменил режим нерабочих дней для целого ряда предприятий, расположенных на территории региона.

Согласно документу, перечню, опубликованному в Telegram, с сегодняшнего дня к работе возвращаются:

  • парикмахерские,
  • маникюрные и педикюрные кабинеты,
  • организации, оказывающие услуги по пошиву и ремонту одежды и обуви,
  • обеспечивающие уборку и дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию зданий и помещений,
  • МФЦ,
  • ломбарды. 

Ситуация с коронавирусом в Кемеровской области

По последним данным, в регионе

  • зарегистрировано 7 случаев заражения. 
  • двое заразившихся уже вылечены и выписаны из больницы.
  • под наблюдением врачей 12 человек с подозрением на коронавирус.

В Кемеровской области продолжается режим самоизоляции. 

Напомним, что, согласно указа президента,главы регионов имеют полномочия самостоятельно определять, какие меры по недопущению распространению коронавируса необходимы для их территориях.

Темы коронавирус сергей цивилев кемеровская область отмена режима нерабочих дней
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