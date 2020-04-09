Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области, своим распоряжением отменил режим нерабочих дней для целого ряда предприятий, расположенных на территории региона.
Согласно документу, перечню, опубликованному в Telegram, с сегодняшнего дня к работе возвращаются:
По последним данным, в регионе
В Кемеровской области продолжается режим самоизоляции.
Напомним, что, согласно указа президента,главы регионов имеют полномочия самостоятельно определять, какие меры по недопущению распространению коронавируса необходимы для их территориях.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.