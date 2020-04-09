Нерабочий режим отменен для ряда предприятий Кузбасса

Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области, своим распоряжением отменил режим нерабочих дней для целого ряда предприятий, расположенных на территории региона.

Согласно документу, перечню, опубликованному в Telegram, с сегодняшнего дня к работе возвращаются:

парикмахерские,

маникюрные и педикюрные кабинеты,

организации, оказывающие услуги по пошиву и ремонту одежды и обуви,

обеспечивающие уборку и дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию зданий и помещений,

МФЦ,

ломбарды.

Ситуация с коронавирусом в Кемеровской области

По последним данным, в регионе

зарегистрировано 7 случаев заражения.

двое заразившихся уже вылечены и выписаны из больницы.

под наблюдением врачей 12 человек с подозрением на коронавирус.

В Кемеровской области продолжается режим самоизоляции.

Напомним, что, согласно указа президента,главы регионов имеют полномочия самостоятельно определять, какие меры по недопущению распространению коронавируса необходимы для их территориях.