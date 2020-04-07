Путин: пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден

Россияне не должны совершить те же ошибки, что жители европейских стран. К этому призвал президент России.

По словам Владимира Путина, пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден.

"Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный и негативный опыт других стран. И вновь отмечу, что пик эпидемии ещё не пройден. Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества", — подчеркнул российский лидер.

Ранее в России предложили застраховать медиков. С такой инициативой выступил глава "Справедливой России" Сергей Миронов.