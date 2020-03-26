Количество заболевших коронавирусом в России увеличилось

Новые случаи коронавируса выявлены в России. Их число выросло на 178.

Всего сейчас в стране официально зарегистрировано 844 пациента с диагнозом "коронавирус". Данные приводит оперативный штаб:

"Зарегистрировано 844 случая коронавирусной инфекции в 56 регионах. За сутки выписаны по выздоровлению девять человек".

Напомним, что от коронавируса уже скончались два человека. Они проходили лечение в больнице в подмосковной Коммунарке. Всего выздоровело 39 человек.

В России ужесточили меры борьбы с коронавирусом. Уже закрыты развлекательные центры, детские игровые комнаты, ночные клубы, кинотеатры. В Москве приостановили работу магазинов и парков. Регионы также вводят ограничения.

Напомним, что отслеживать ситуацию по распространению коронавируса в России и мире можно на этом сайте.