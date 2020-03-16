Поправки в главный закон страны одобрены Конституционным судом

Поправки, которые планируется внести в основной закон страны, не противоречат Конституции России. Такое решение принял Конституционный суд страны.

Все поправки могут быть вынесены на всероссийское голосование. В том числе и "обнуление" президентских сроков для действующего президента России Владимира Путина.

"Конституционный суд Российской Федерации пришел к заключению: порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствует Конституции Российской Федерации… не вступившие в силу положения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации", — сообщается на сайте Конституционного суда.

Общероссийское голосование намечено на 22 апреля. Если коронавирус не помешает его провести, этот день, выпадающий на среду, будет оплачиваемым выходным.

Напомним, что закон о поправках одобрили депутаты Госдумы, Совет Федерации, региональные правительства. В минувшую субботу его подписал Владимир Путин.