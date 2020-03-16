Разрешит ли Конституционный суд Путину выборы-2024

Российский Конституционный суд на неделе примет постановление по закону о поправках к Конституции. На выходных по этому поводу прошло заседание в закрытом режиме.

C учетом общественной значимости вопроса, не исключено, что участие КС не слишком обоснованно. Тем не менее, юристы посвятили целое заседание процедурным тонкостям, не в последнюю очередь потому, что оппозиция даже не пытается сагитировать граждан против содержания президентской инициативы.

Поэтому КС должен оценить изменения, вносимые законом «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», с точки зрения того, не противоречат ли они неизменяемым главам 1.2 и 9 Основного закона. Также будет рассмотрено соблюдение процедуры вступления поправок в силу, в частности, насколько законно общероссийское голосование.

Процесс стартовал 14 марта, сразу после того, как президент подписал закон о поправках к Конституции. Об этом сообщили в пресс-службе КС. Больше никакой информации там не содержится, но эксперты отмечают важность такого момента, имело ли место специальное обращение президента или же суд удовлетворился фактом вступления в силу закона о поправках.

Споры об этом продолжаются несколько месяцев, так как именно раз процедуру получения заключения от КС сам суд и должен оценить с учетом как Конституции, так и своих прежних правовых позиций. Напомним, что в президентском законе три статьи, из которых действовать начала только последняя, процедурная. Первые две - изменения текста Конституции и общенародное голосование за них - считаются отложенными до решения КС.

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Дело в том, что в профильный закон о КС корреспондирующие нормы не внесены, а значит, суд не может считать себя правомочным на какие-то определяющие высказывания. Но ситуация в настоящее время является более конституционной по духу, чем по букве. Поэтому данная процедурная тонкость будет интерпретирована по максимуму.

По данным одного из аналитиков, КС, проводя закрытые совещания по поправкам, исходил из статьи 47.1 своего профильного закона «Разрешение дел без проведения слушания». Такой формат, подтвердил эксперт, вообще предполагает лишь публикацию получившегося решения, что является осуществлением полного права законодателя.

Как пояснил юрист Александр Кобринский, КС просто дает оценку самому факту того, что для президента нынешний срок не является последним. Не исключено, что в условиях неотработанности всей процедуры КС все-таки решится хотя бы на публичное оглашение своего решения.

По сути, корректировка Основного закона затевалась ради приведения его к современным реалиям, но на практике выходит, что президент призывает и даже принуждает всю страну меняться, соответствовать духу времени, а КС этому препятствует.

Но если опираться на прежние правовые позиции, то поправку об «обнулении» президентских сроков можно в особую категорию и не выделять, как бы оппозиция не требовала обратного.

А что касается плебисцита, то придать ему правовую значимость будет сложнее, так как по нормам процедурного закона № 33-ФЗ от 04.03.98 закон о поправке после одобрения двумя третями заксобраний субъектов РФ считается действующим, а подпись президента под ним определяется как формальность перед публикацией. Так что вопросов перед КС стоит немало.