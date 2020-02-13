Спецподразделение по борьбе с распространением наркотиков в интернете появилось в России. Его создали на базе МВД.
Особые группы специалистов собраны в каждом регионе. Их задача — выявлять и ликвидировать любые признаки пропаганды наркотиков в Сети. Об этом рассказал начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков ведомства Андрей Храпов.
В полиции отметили, что именно через интернет сейчас идет активная торговля запрещенными веществами. Теперь поставщик и покупатель даже никогда не видят друг друга и безнаказанно занимаются противозаконной деятельностью.
Ранее "Правда.Ру" писала, что в МВД создали новое спецподразделение по борьбе с киберпреступниками. В спецподразделение вошли специалисты следственного департамента и территориальных органов предварительного следствия.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.