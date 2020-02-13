Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Полицейские будут бороться с пропагандой наркотиков в Сети

Россия

Спецподразделение по борьбе с распространением наркотиков в интернете появилось в России. Его создали на базе МВД.

Особые группы специалистов собраны в каждом регионе. Их задача — выявлять и ликвидировать любые признаки пропаганды наркотиков в Сети. Об этом рассказал начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков ведомства Андрей Храпов.

В полиции отметили, что именно через интернет сейчас идет активная торговля запрещенными веществами. Теперь поставщик и покупатель даже никогда не видят друг друга и безнаказанно занимаются противозаконной деятельностью.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в МВД создали новое спецподразделение по борьбе с киберпреступниками. В спецподразделение вошли специалисты следственного департамента и территориальных органов предварительного следствия.

Темы мвд интернет наркотики
@media (max-width: 428px) { #lenta { height: 1024px; max-height: 275vw; } }
Актуальная аналитика
Формула небес
В плену у смеха, иронии и сарказма - Гороскоп дня
Евросоюз
Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому
Авто
В погоне за духом настоящего "Дакара": покорение Сахары
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
За три года малоимущим семьям России выплатят более 750 млрд рублей
Полицейские будут бороться с пропагандой наркотиков в Сети
Российским детям закупят психотропных препаратов на 22 миллиона рублей
Россияне прислали более 500 предложений по поправкам в Конституцию
Квашеная капуста полезна для здоровья кишечника
Специалисты определили, какие микробы живут в московском метро
К 2070 году одна треть животных и растений может исчезнуть
В янтаре обнаружили пчелу возрастом около 100 млн лет
Опрос: пары в путешествиях ссорятся из-за досуга и денег
Юрист о деле MH17: будет "просто политизированное судилище"
Последние материалы
В плену у смеха, иронии и сарказма - Гороскоп дня
За три года малоимущим семьям России выплатят более 750 млрд рублей
Полицейские будут бороться с пропагандой наркотиков в Сети
Российским детям закупят психотропных препаратов на 22 миллиона рублей
Россияне прислали более 500 предложений по поправкам в Конституцию
Квашеная капуста полезна для здоровья кишечника
Специалисты определили, какие микробы живут в московском метро
К 2070 году одна треть животных и растений может исчезнуть
В янтаре обнаружили пчелу возрастом около 100 млн лет
Опрос: пары в путешествиях ссорятся из-за досуга и денег
Популярное
Военные новости
Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500

Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.

Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Культура
Хирурги удалили Евгении Симоновой легкое
Новости Украины
Ярош рассказал, почему не стал заходить в Донецк в 2014 году
Соломон Соловьев В плену у смеха, иронии и сарказма - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому Любовь Степушова Петр Фадеев Центробанки "напечатают" цифровые деньги Петр Фадеев
Комментарии
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
Российским пенсионерам повысили доплату за возраст
Экономические и социальные потрясения ведут к "смерти от безысходности"
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
День "северных территорий": Курилы навсегда русские
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому? Должна
Опрос: пары в путешествиях ссорятся из-за досуга и денег
Идея о создании антироссийского "фермерского пояса" получила развитие
Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому? Должна
Олег Шеин: Мишустин не меньший либерал, чем Медведев
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ