В МВД появилось новое спецподразделение

Около 300 тысяч преступлений, совершенных через интернет, произошло в России в прошлом году. Для борьбы с мошенниками в МВД создали новое подразделение.

Его сотрудники будут бороться с киберпреступниками. В спецподразделение вошли специалисты следственного департамента и территориальных органов предварительного следствия.

Стоит отметить, что с каждым годом растет число жертв, пострадавших от действий дистанционных преступников. Увеличивается и общая сумма ущерба. За 9 месяцев прошлого года она составила более 10 миллиардов рублей.