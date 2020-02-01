На Урале упал метеорит

Российские СМИ сообщили о падении метеорита на Урале. Свечение небесного тела в ночном небе могли наблюдать жители Омской, Челябинской, Тюменской, Свердловской и Курганской областях. Примечательно, что объект не распался на мелкие части, как это обычно происходит на расстоянии около 30 километров от Земли, а приземлился абсолютно целым.