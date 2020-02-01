Российские СМИ сообщили о падении метеорита на Урале. Свечение небесного тела в ночном небе могли наблюдать жители Омской, Челябинской, Тюменской, Свердловской и Курганской областях. Примечательно, что объект не распался на мелкие части, как это обычно происходит на расстоянии около 30 километров от Земли, а приземлился абсолютно целым.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.