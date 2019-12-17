На Алтае изъяли 20 тонн нефрита на сумму около 50 млн рублей

В октябре и ноябре текущего года таможенниками Алтайского края было изъято около 20 тонн белого и зеленого нефрита при попытке перевезти камни через границу. Драгоценные камни оценивают в 50 миллионов рублей.

"Спецоперацию по выявлению и пресечению контрабандных каналов вывоза стратегически важного ресурса провели Сибирская оперативная таможня совместно с ГУЭБиПК МВД России при участии Алтайской, Иркутской и Бурятской таможен, а также при содействии ПУ ФСБ России по Алтайскому краю и ГУ МВД России по Иркутской области", - сообщила Федеральная таможенная служба России.

По факту нарушения было возбуждено уголовное дело. Контрабандистам, пытавшимся вывезти нефрит из страны, грозит до семи лет лишения свободы.