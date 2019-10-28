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Тысячи жителей Калмыкии вышли на митинг с требованием отставки Хасикова

Россия » Юг » Элиста print

В Элисте прошел уже 4-й с конца сентября митинг. Жители республики по-прежнему выражают недовольство кадровой политикой губернатора Бату Хасикова.

Протесты начались после того, как на пост мэра столицы Калмыкии назначили бывшего главу ДНР Дмитрия Трапезникова. Участники протеста уже требуют отставки и Трапезникова, и Хасикова.

Участники митинга считают, что новый губернатор "не слышит свой народ". Также митингующие требуют, что Трапезников покинул не только республику, но и Россию.

Стоит отметить, что акция протеста не была согласована властями, но на площадь вышли, по разным данным, от 600 до 4000 человек. 

По мнению местных политиков, кандидатура Трапезникова была навязана Хасикову Москвой, что говорит о том, что глава Калмыкии не может принимать решения самостоятельно.

После того, как прошли первые акции протеста, эксперты предположили, что скоро жители будут требовать отставки и самого Хасикова, хотя на выборах, которые прошли в сентябре за него проголосовали 82% избирателей. 

Фото: twitter.com

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