Московские школьники пройдут по пути Маресьева

В рамках проекта "Путь героя" ученики московской школы №760 им. А. П. Маресьева пройдут по местам боевой славы легендарного советского летчика-истребителя. Имя Героя Советского Союза эта школа носит с 2002 года.

"Хотя сам Алексей Петрович в силу своей природной скромности просил не называть его легендой — он всегда говорил, что он не легенда, а просто человек — для нас, сотрудников, учащихся школы, он, безусловно, остается легендой", — говорит участник проекта "Путь героя", учитель школы №760 им. А. П. Маресьева Иван Тимохов.

Ученики школы №760 проводят ежегодные акции памяти на могиле Маресьева на Новодевичьем кладбище, а также тесно сотрудничают с Российским комитетом ветеранов войны и военной службы. Два поисковых отряда школьников ежегодно выезжают на места обороны Москвы в период летних каникул.

"Участие в проекте дает нам возможность не просто развить в детях походные, туристические навыки и знание истории. Оно дает возможность лучше познакомиться с именем Алексея Петровича Маресьева", — отметил Тимохов.

Отправной точкой маршрута послужит место падения самолета Маресьева 5 апреля 1942 года — в четырех километрах севернее деревни Рабежа под Валдаем. Отсюда ребята дойдут до того места, где тяжелораненого летчика-истребителя через 18 суток нашли жители деревни Плав. Здесь школьники посетят дом, где Маресьева селяне вылечили и выходили в силу своих возможностей. Напомним, в итоге Маресьеву ампутировали обе ноги, но уже с февраля 1943 года он вновь приступил к совершению боевых вылетов.

По возвращении в Москву ребята составят электронную карту, чтобы каждый человек, не боясь потеряться, мог повторить этот маршрут. Поход протяженностью 30 км займет три дня.

Как известно, Алексей Маресьев стал прототипом героя повести Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке".

"Это тот самый настоящий человек, который смог преодолеть самого себя, когда попал в трудную жизненную ситуацию. Это то, чему хотим мы научить наших детей", — говорит Иван Тимохов.

Проект "Путь героя" приурочен к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем участвуют 70 московских школ, названных в честь героев войны.

Как ранее отмечал руководитель Департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина, поход является лишь базовым элементом проекта "Путь героя". Важно, чтобы дети, их родители, педагоги и управленческие команды осознанно гордились именами людей, в честь которых названа их школа.

В рамках проекта "Путь героя" также проходят встречи школьников с ветеранами, проводятся концерты и организованные посещения музеев.

Фото превью: mukcgbs.ru