Больница Калининграда ввела опцию "просто спросить"

В поликлинике городской больницы №3 в Калининграде для удобства пациентов появилась опция "просто спросить".

Об этом агентству новостей РИА сообщили в Министерстве здравоохранения Калининградской области.

В ведомстве отметили, что появившаяся две недели назад опция у пациентов "очень востребована". Получив соответствующий талон, поясняют работу опции "просто спросить" специалисты, пациент подходит к окошку старшего регистратора.

Сообщество "Типичный Калининград" в социальной сети "ВКонтакте", узнав о любопытном нововведении, написало: "Кажется, наконец-то сбылась мечта миллионов!".