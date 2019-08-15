Мальчик, который недавно пропал в лесу под Омском, был обнаружен живым. Об этом сообщили участники поисково-спасательного отряда "Доброспас-Омск". Эту информацию подтвердили в региональном управлении МЧС.
В ведомстве рассказали, что мальчика нашли в полутора километрах от места пропажи. Сейчас его осматривают медики. Решение о госпитализации мальчика принимать не стали. В поисково-спасательной операции было задействовано более 400 спасателей, а также различные волонтерские группы и поисковые отряды.
Также спасатели задействовали для поисков вертолет и два квадрокоптера.
Ранее родители трехлетнего мальчика оставили его запертым в машине, а сами отправились собирать ягоды в лесу. Вернувшись из леса, родители обнаружили, что их сын пропал.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, как в Забайкалье искали двух пропавших мальчиков с привлечением вертолета.
Читайте также:
В Казахстане найдено тело ребенка, пропавшего 5 июля
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Когда капитан Колесников писал: "Шансов, похоже, нет, будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает", - подлодку "Курск" уже похоронили. Разбираемся, кто виноват.
Это говорит о том, что в современной России широко распространено недовольство по поводу текущего состояния дел в стране, пишут авторы материала.
Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Пилоту истребителя F-18 не удалось выполнить задуманное — его отогнали российские Су-27.