Пропавшего мальчика под Омском нашли живым

Мальчик, который недавно пропал в лесу под Омском, был обнаружен живым. Об этом сообщили участники поисково-спасательного отряда "Доброспас-Омск". Эту информацию подтвердили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве рассказали, что мальчика нашли в полутора километрах от места пропажи. Сейчас его осматривают медики. Решение о госпитализации мальчика принимать не стали. В поисково-спасательной операции было задействовано более 400 спасателей, а также различные волонтерские группы и поисковые отряды.

Также спасатели задействовали для поисков вертолет и два квадрокоптера.

Ранее родители трехлетнего мальчика оставили его запертым в машине, а сами отправились собирать ягоды в лесу. Вернувшись из леса, родители обнаружили, что их сын пропал.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, как в Забайкалье искали двух пропавших мальчиков с привлечением вертолета.

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