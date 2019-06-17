В Екатеринбурге на въезде в город со стороны аэропорта под наименованием мегаполиса появилась табличка "Город бесов".
Об этом в социальных сетях сообщают жители уральского города.
Напомним, что "Городом бесов" в эфире радиостанции "Вести FM" Екатеринбург недавно назвал известный телеведущий Владимир Соловьев. Таким своеобразным образом он раскритиковал активистов, выступающих против строительства собора Святой Екатерины в сквере у драмтеатра.
Пока неизвестно, кто именно автор надписи, но примечательно то, что исполнена она в официальном стиле.
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