Неизвестные "переименовали" Екатеринбург в "город бесов"

В Екатеринбурге на въезде в город со стороны аэропорта под наименованием мегаполиса появилась табличка "Город бесов".



«Давайте, бесы, кучкуйтесь»: Соловьев пообещал приехать в Екатеринбург, чтобы «гонять чертей» / Новости от 21.05.2019 12:19

Об этом в социальных сетях сообщают жители уральского города.

Напомним, что "Городом бесов" в эфире радиостанции "Вести FM" Екатеринбург недавно назвал известный телеведущий Владимир Соловьев. Таким своеобразным образом он раскритиковал активистов, выступающих против строительства собора Святой Екатерины в сквере у драмтеатра.

Пока неизвестно, кто именно автор надписи, но примечательно то, что исполнена она в официальном стиле.