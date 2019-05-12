«Теневая дружба» Резника с председателем ЗакСа Макаровым поможет замять наркоскандал

Депутат Резник вернулся из Праги, теперь ему предстоит выйти на работу в Законодательное собрание Петербурга. На имя спикера парламента Вячеслава Макарова лежит петиция с тысячами подписей горожан, призывающих Резника провериться на наркотики и отказаться от мандата в случае позитивного заключения, а также запрос депутата Андрея Анохина с требованием лишить его места в парламенте. Макаров пока молчит, но это не может длиться вечно.



Тысячи петербуржцев подписали петицию против депутата Максима Резника

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник вернулся из Праги позавчера, как и обещал журналистам ФАН, провожавшим его в аэропорту. В начале своих кратких европейских каникул депутат был благодушен и весел - возможно, потому что не отказывал себе в радостях, запретных на родине, но доступных в Чехии. Однако по возвращении здоровье подкачало - депутат сильно напился, словил «белую горячку», и понадобился врач-нарколог - журналисты застали профильного специалиста выходящим из подъезда дома, где живет мать парламентария и где в тот момент находился он.

Желание Максима Резника убежать от проблем и стресса привычными способами вполне понятно: после первомайского шествия его заподозрили в любви к запрещенным веществам, а вскоре всплыли видеоролики, где Резник курит самокрутки с марихуаной на балконе, в парке на прогулке, балуется гашишем через трубочку. После в руки полиции попала куртка депутата, на которой нашли следы запрещенных веществ, а его супруга Ксения Казарина рассказала, что на таможне в Пулково вещи пары изрядно перетрясли.

Завтра начинается рабочая неделя, и депутату петербургского парламента полагается быть на своем месте - в ЗакС. А общественность Петербурга уже сомневается, действительно ли Резник, употребляющий наркотики, оправданно занимает это место, решая вопросы, важные для всех горожан?

С 3 мая в Сети лежит петиция на имя председателя ЗакС Вячеслава Макарова с призывом к депутату пройти тест на наркотики и так обелить свое честное имя, к тому же призывал депутат Госдумы Виталий Милонов, а коллега Резника по ЗакС Андрей Анохин официально обратился к Макарову с требованием лишить Резника мандата.

Реакция спикера Заксобрания (точнее, ее отсутствие) горожан очень удивила. Казалось бы, тень брошена на всех петербургских депутатов и Вячеславу Макарову нужно было бы уже сказать свое веское слово по этому поводу. Но это молчание странно лишь на первый взгляд.

Если проследить историю взаимоотношений Резника и Макарова, многое становится понятно: формально они политические оппоненты, но по жизни у них неплохие отношения, можно сказать, дружеские. Даже вместе прокатились в Израиль в апреле с официальным визитом, где встречались с мэром Иерусалима - председатель Законодательного собрания указал это в своем официальном отчете.

В 2017 году депутата Резника арестовали на 10 суток за участие в несанкционированном митинге 12 июня и наложили штраф в 11 тыс. рублей. Спикер Макаров назвал решение неоправданно жестоким и настаивал на смягчении наказания:

«Резник - мой политический оппонент, но как депутат он настоящий профессионал и достойнейший человек» - сказал тогда Макаров.

Есть и более странная история - в 2015 году сразу несколько муниципальных депутатов Петербурга требовали проверить высказывание Резника на митинге в поддержку братьев Навальных на предмет призыва к экстремизму и (знакомый случай!) лишить мандата, но Вячеслав Макаров заявил, что оснований подозревать его в таком нет, проверки не последовало.

«Я убежден, что оснований говорить об экстремистской деятельности Резника нет. Резник - любящий муж, достойный сын и депутат. Никаких претензий к нему быть не может. Мы будем его оберегать, поддерживать, иной раз удерживать от чего-то...» - объяснил спикер.

Петербург помнит и коррупционный скандал со строительной компанией «Воин-В». Руководство компании в 2016 году заявляло, что вынуждено было давать депутату Вячеславу Нотягу - другу Резника, взятки за то, чтоб он не инициировал депутатские запросы и не ввязывался в борьбу градозащитников, недовольных стройкой. Но после того, как Нотяга уличили в коррупции и арестовали, запросы продолжали поступать уже от Максима Резника, стройка тормозилась. Спикер Макаров тогда призвал обеспечить справедливый уголовный процесс в отношении Нотяга. Имя Резника в список фигурантов и не попало, несмотря на то, что Нотяг обмолвился, как делился с другом «подарками», по сообщениям «5 канала».

В октябре 2018 года Резник боролся против застройки парка на Смоленке и взывал к Вячеславу Макарову - он долго молчал, но потом внезапно согласился выступить от лица «Единой России».

На этот раз «старый заслуженный оппонент» спикера парламента попал в очень некрасивую историю, которую никак не задрапировать - пристрастие к запрещенным в стране веществам для публичного действующего политика недопустимо и сразу низводит его до маргинала. Сработает ли здесь «теневая дружба» спикера и депутата, вступится ли Вячеслав Макаров за Максима Резника на этот раз? Или все-таки поступит так, как требуют петербуржцы, попросит коллегу уступить и сдать тест на наркотики, а в случае положительного заключения - освободить депутатское место? Завтрашний день покажет, но затянувшееся «дипломатическое молчание» главы парламента Петербурга выглядит уже очень неприличным.