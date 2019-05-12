Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

«Теневая дружба» Резника с председателем ЗакСа Макаровым поможет замять наркоскандал

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Депутат Резник вернулся из Праги, теперь ему предстоит выйти на работу в Законодательное собрание Петербурга. На имя спикера парламента Вячеслава Макарова лежит петиция с тысячами подписей горожан, призывающих Резника провериться на наркотики и отказаться от мандата в случае позитивного заключения, а также запрос депутата Андрея Анохина с требованием лишить его места в парламенте. Макаров пока молчит, но это не может длиться вечно.


Тысячи петербуржцев подписали петицию против депутата Максима Резника

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник вернулся из Праги позавчера, как и обещал журналистам ФАН, провожавшим его в аэропорту. В начале своих кратких европейских каникул депутат был благодушен и весел - возможно, потому что не отказывал себе в радостях, запретных на родине, но доступных в Чехии. Однако по возвращении здоровье подкачало - депутат сильно напился, словил «белую горячку», и понадобился врач-нарколог - журналисты застали профильного специалиста выходящим из подъезда дома, где живет мать парламентария и где в тот момент находился он.

Желание Максима Резника убежать от проблем и стресса привычными способами вполне понятно: после первомайского шествия его заподозрили в любви к запрещенным веществам, а вскоре всплыли видеоролики, где Резник курит самокрутки с марихуаной на балконе, в парке на прогулке, балуется гашишем через трубочку. После в руки полиции попала куртка депутата, на которой нашли следы запрещенных веществ, а его супруга Ксения Казарина рассказала, что на таможне в Пулково вещи пары изрядно перетрясли.

Завтра начинается рабочая неделя, и депутату петербургского парламента полагается быть на своем месте - в ЗакС. А общественность Петербурга уже сомневается, действительно ли Резник, употребляющий наркотики, оправданно занимает это место, решая вопросы, важные для всех горожан?

С 3 мая в Сети лежит петиция на имя председателя ЗакС Вячеслава Макарова с призывом к депутату пройти тест на наркотики и так обелить свое честное имя, к тому же призывал депутат Госдумы Виталий Милонов, а коллега Резника по ЗакС Андрей Анохин официально обратился к Макарову с требованием лишить Резника мандата.

Реакция спикера Заксобрания (точнее, ее отсутствие) горожан очень удивила. Казалось бы, тень брошена на всех петербургских депутатов и Вячеславу Макарову нужно было бы уже сказать свое веское слово по этому поводу. Но это молчание странно лишь на первый взгляд.

Если проследить историю взаимоотношений Резника и Макарова, многое становится понятно: формально они политические оппоненты, но по жизни у них неплохие отношения, можно сказать, дружеские. Даже вместе прокатились в Израиль в апреле с официальным визитом, где встречались с мэром Иерусалима - председатель Законодательного собрания указал это в своем официальном отчете.

В 2017 году депутата Резника арестовали на 10 суток за участие в несанкционированном митинге 12 июня и наложили штраф в 11 тыс. рублей. Спикер Макаров назвал решение неоправданно жестоким и настаивал на смягчении наказания:

«Резник - мой политический оппонент, но как депутат он настоящий профессионал и достойнейший человек» - сказал тогда Макаров.

Есть и более странная история - в 2015 году сразу несколько муниципальных депутатов Петербурга требовали проверить высказывание Резника на митинге в поддержку братьев Навальных на предмет призыва к экстремизму и (знакомый случай!) лишить мандата, но Вячеслав Макаров заявил, что оснований подозревать его в таком нет, проверки не последовало.

«Я убежден, что оснований говорить об экстремистской деятельности Резника нет. Резник - любящий муж, достойный сын и депутат. Никаких претензий к нему быть не может. Мы будем его оберегать, поддерживать, иной раз удерживать от чего-то...» - объяснил спикер.

Петербург помнит и коррупционный скандал со строительной компанией «Воин-В». Руководство компании в 2016 году заявляло, что вынуждено было давать депутату Вячеславу Нотягу - другу Резника, взятки за то, чтоб он не инициировал депутатские запросы и не ввязывался в борьбу градозащитников, недовольных стройкой. Но после того, как Нотяга уличили в коррупции и арестовали, запросы продолжали поступать уже от Максима Резника, стройка тормозилась. Спикер Макаров тогда призвал обеспечить справедливый уголовный процесс в отношении Нотяга. Имя Резника в список фигурантов и не попало, несмотря на то, что Нотяг обмолвился, как делился с другом «подарками», по сообщениям «5 канала».

В октябре 2018 года Резник боролся против застройки парка на Смоленке и взывал к Вячеславу Макарову - он долго молчал, но потом внезапно согласился выступить от лица «Единой России».

На этот раз «старый заслуженный оппонент» спикера парламента попал в очень некрасивую историю, которую никак не задрапировать - пристрастие к запрещенным в стране веществам для публичного действующего политика недопустимо и сразу низводит его до маргинала. Сработает ли здесь «теневая дружба» спикера и депутата, вступится ли Вячеслав Макаров за Максима Резника на этот раз? Или все-таки поступит так, как требуют петербуржцы, попросит коллегу уступить и сдать тест на наркотики, а в случае положительного заключения - освободить депутатское место? Завтрашний день покажет, но затянувшееся «дипломатическое молчание» главы парламента Петербурга выглядит уже очень неприличным. 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Обсудить
Актуальная аналитика
Овощи
Как вырастить редис сорта Жара
Военные новости
Самое популярное оружие войны во Вьетнаме
Авто
Стоит ли производить замену масла в моторе чаще, чем советует производитель?
Новости Все >
«Теневая дружба» Резника с председателем ЗакСа Макаровым поможет замять наркоскандал
ЛНР и Южная Осетия установили дипломатические отношения
Треть россиян готовы переехать ради высокооплачиваемой работы
Советник президента США: Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в Японии в конце июня
Экс-глава Пентагона не верит в отказ КНДР от ядерного оружия
Минюст проверит половину зарегистрированных в России политических партий
В результате стрельбы на севере Франции есть пострадавшие
На Украине рассекретили архивные документы о деятельности Петлюры
Россия всухую разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею
Греция возглавила список европейских стран по числу прибывающих беженцев
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Как туркмены перед сражениями с русскими солдат на голову ставили

Как и для чего русские переворачивали вверх ногами своих солдат, идя в атаку на Самарканд.

Как туркмены перед сражениями с русскими солдат на голову ставили
Порошенко подверг критике акцию "Бессмертный полк"
Новости Украины
Порошенко подверг критике акцию "Бессмертный полк"
Общество
Похороны Доренко не состоятся 12 мая - СМИ
Новости Европы
Польша изменила пути доставки российской нефти
Общество
В РПЦ не согласны с тем, что победа в ВОВ - это заслуга Сталина

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал россиян не приписывать победу в войне Иосифу Сталину.

В РПЦ не согласны с тем, что победа в ВОВ - это заслуга Сталина
Троицкий предложил проводить в день смерти Сталина акцию "Бессмертный барак"
Общество
Троицкий предложил проводить в день смерти Сталина акцию "Бессмертный барак"
Общество
Мы никого не пугаем, мы чествуем победителей - Путин
Новости Украины
Порошенко подверг критике акцию "Бессмертный полк"
Южная Америка
Береговая охрана Венесуэлы выпроводила эсминец США из своих территориальных вод

Корабль береговой охраны США USCG James 8 мая пересек границу территориальных вод.

Береговая охрана Венесуэлы выпроводила эсминец США из своих территориальных вод
Германия выделит 9 млн евро на памятники советским воинам
Новости Европы
Германия выделит 9 млн евро на памятники советским воинам
Общество
В РПЦ не согласны с тем, что победа в ВОВ - это заслуга Сталина
Новости Белоруссии
Лукашенко ужесточил наказание за коррупцию в Белоруссии
Игорь Буккер Как вспоминают о Второй мировой в Германии Игорь Буккер Любовь Степушова "Новая Армения" Пашиняна. Состоялась ли она? Любовь Степушова Инна Шейхатович Музыка из ада, музыка жизни, или Явление Вайнберга Инна Шейхатович
Комментарии
Партия Порошенко обвинила Россию в давлении на коренные народы
Экс-глава Пентагона не верит в отказ КНДР от ядерного оружия
В РПЦ не согласны с тем, что победа в ВОВ - это заслуга Сталина
В РПЦ не согласны с тем, что победа в ВОВ - это заслуга Сталина
ЛНР и Южная Осетия установили дипломатические отношения
В РПЦ не согласны с тем, что победа в ВОВ - это заслуга Сталина
Треть россиян готовы переехать ради высокооплачиваемой работы
В РПЦ не согласны с тем, что победа в ВОВ - это заслуга Сталина
Самое популярное оружие войны во Вьетнаме
Нетаньяху определил место для строительства на Голанах поселения в честь Трампа
В РПЦ не согласны с тем, что победа в ВОВ - это заслуга Сталина
В РПЦ не согласны с тем, что победа в ВОВ - это заслуга Сталина
В РПЦ не согласны с тем, что победа в ВОВ - это заслуга Сталина
В РПЦ не согласны с тем, что победа в ВОВ - это заслуга Сталина
Штаб Зеленского: большинство киевлян поддерживают роспуск Верховной рады
На Украине рассекретили архивные документы о деятельности Петлюры
Россия всухую разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею
На Украине рассекретили архивные документы о деятельности Петлюры
ЕК: Россия и Украина должны заключить 10-летний договор по транзиту газа в этом году
На Украине рассекретили архивные документы о деятельности Петлюры
Порошенко подверг критике акцию "Бессмертный полк"
История и современность Все >
Тевтонские рыцари - факты о христианском военном ордене (продолжение)
Тевтонские рыцари - факты о христианском военном ордене (продолжение)
Тевтонские рыцари - факты о христианском военном ордене
Тевтонские рыцари - факты о христианском военном ордене
Самое популярное оружие войны во Вьетнаме
Самое популярное оружие войны во Вьетнаме
Значение второй линии: битва при Заме
Значение второй линии: битва при Заме
Аркадий Каманин - самый молодой летчик времен Великой Отечественной войны
Аркадий Каманин - самый молодой летчик времен Великой Отечественной войны
Западные СМИ высоко оценили российскую военную технику на параде Победы
Западные СМИ высоко оценили российскую военную технику на параде Победы
Почему СССР долгое время не участвовал в Олимпиадах
Почему СССР долгое время не участвовал в Олимпиадах
"Вернуть в XVI век": какие цели ставила Польша в войне против Советской России
"Вернуть в XVI век": какие цели ставила Польша в войне против Советской России
Журналисты подловили выходившего из квартиры депутата-травокура Резника врача-нарколога
Журналисты подловили выходившего из квартиры депутата-травокура Резника врача-нарколога
Юрист ФБК и внучка власовца Соболь испортила День Победы ветеранам
Юрист ФБК и внучка власовца Соболь испортила День Победы ветеранам
Домашнее Все >
Как вырастить редис сорта Жара
Овощи
Как вырастить редис сорта Жара
Кизильник на даче - вечнозеленая "живая изгородь"
Ландшафтный дизайн
Кизильник на даче - вечнозеленая "живая изгородь"
Теплица - основы организации
Советы
Теплица - основы организации
Как защитить рассаду от болезней
Вредители и болезни
Как защитить рассаду от болезней
Вино из одуванчиков - легендарный рецепт
Рецепты и заготовки
Вино из одуванчиков - легендарный рецепт
Способы прививки плодовых растений
Садоводство, цветоводство, рецепты
Способы прививки плодовых растений
Исследователи: прогулки на воздухе могут спасти от рака
Исследователи: прогулки на воздухе могут спасти от рака
Что такое болезнь Боуэна?
Что такое болезнь Боуэна?
Вьетнамский салат из креветок
Вьетнамский салат из креветок
Что можно подарить другу?
Что можно подарить другу?
Как женщине правильно общаться с мужчинами, чтобы они ее понимали
Как женщине правильно общаться с мужчинами, чтобы они ее понимали
Как строить отношения с женщиной, у которой есть ребенок
Как строить отношения с женщиной, у которой есть ребенок
Почему женщине невыгодно вступать в брак
Почему женщине невыгодно вступать в брак
Досадные оплошности антивозрастного макияжа
Досадные оплошности антивозрастного макияжа
Как бороться с потемнением бананов и надо ли это делать
Как бороться с потемнением бананов и надо ли это делать
Топ-5 продуктов, которые подарят яркие сексуальные ощущения
Топ-5 продуктов, которые подарят яркие сексуальные ощущения
Мужское Все >
Как рыбачить в Черном море с берега
Как рыбачить в Черном море с берега
Особенности рыбалки на Ангаре
Особенности рыбалки на Ангаре
Как оформить террасу загородного дома?
Как оформить террасу загородного дома?
Секреты уюта маленькой прихожей
Секреты уюта маленькой прихожей
Как правильно постирать пуховик и не испортить
Как правильно постирать пуховик и не испортить
Дизайн столовой: как создать атмосферу гостеприимства
Дизайн столовой: как создать атмосферу гостеприимства
Как создать белый интерьер?
Как создать белый интерьер?
Утренняя зарядка, доступная каждому
Новости спорта
Утренняя зарядка, доступная каждому
Как появилось фигурное катание?
Новости спорта
Как появилось фигурное катание?
Керлинг: история возникновения и правила
Новости спорта
Керлинг: история возникновения и правила
Физические нагрузки для людей, имеющих проблемы с сердцем
Новости спорта
Физические нагрузки для людей, имеющих проблемы с сердцем
Как мотивировать себя для занятий спортом?
Новости спорта
Как мотивировать себя для занятий спортом?
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Ближний Восток
Помпео в Ираке ищет козырь для Москвы в игре против Ирана - американист

Госсекретарь США Майк Помпео срочно вылетел в Ирак для проработки "еще более агрессивных шагов в отношении Ирана", считает американист Владимир Васильев.

Помпео в Ираке ищет козырь для Москвы в игре против Ирана - американист
Суд в Гамбурге по украинским морякам вынесет решение не в пользу России - эксперт
Новости Украины
Суд в Гамбурге по украинским морякам вынесет решение не в пользу России - эксперт
Западный каток: Украина закрывается, следующая - Турция?
Ближний Восток
Западный каток: Украина закрывается, следующая - Турция?
Украина теряет своих граждан миллионами
Новости Украины
Украина теряет своих граждан миллионами
Зачем Китаю пустынные острова
Дальний Восток
Зачем Китаю пустынные острова
Полтора часа в поисках "дорожной карты": о чем говорили Путин и Трамп
Мир. Новости мира
Полтора часа в поисках "дорожной карты": о чем говорили Путин и Трамп
Бабич на посту куратора ЛДНР отомстит Лукашенко
Новости Белоруссии
Бабич на посту куратора ЛДНР отомстит Лукашенко
Венесуэльцы не поддержат госпереворт, а Мадуро выдержит эмбарго
Южная Америка
Венесуэльцы не поддержат госпереворт, а Мадуро выдержит эмбарго
Революция гвоздик: 45 лет позабытому социализму
Евросоюз
Революция гвоздик: 45 лет позабытому социализму
Надо вооружаться: ЦРУ стоит за обращением Аль-Багдади к боевикам ИГ* - мнение
Ближний Восток
Надо вооружаться: ЦРУ стоит за обращением Аль-Багдади к боевикам ИГ* - мнение
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ