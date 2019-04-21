В Крыму предложили установить памятник верности крымских татар России

В Крыму может быть установлен памятник в честь присяги на верность крымских татар Российской империи в 1783 году на горе Ак-Кая в Белогорске. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.



"Крымские татары против русских - это старый миф\"

"На верность России присягнули духовные лица, представители аристократических и военных сословий, а также простое население. Торжества по случаю исторического выбора на плоской вершине скалы Ак-Кая сопровождались скачками и пушечным салютом", - сказал депутат.

С инициативой по установке памятника к главе полуострова Сергею Аксенову обратились представители движения крымско-татарского народа "Крым". По их мнению, памятник станет символом цивилизационного выбора крымских татар в пользу России.

"Данную тогда, почти 300 лет назад, присягу крымско-татарский народ не нарушил. Это был осознанный выбор цивилизованного пути в составе России, который навеки скрепил с ней нерушимыми узами крымских татар", - заключил Бальбек.