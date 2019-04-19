Почти сто человек лишились жилья из-за пожара в селе Унда Забайкальского края

В селе Унда Балейского района Забайкальского края произошел крупный пожар.
Как сообщил глава Балейского района Сергея Гальченко, своего жилья лишились 89 человек.
Пострадавших, отметил Гальченко, нет. В данный момент лишившиеся крова местные жители находятся в Доме культуры села Унда.
Примечательно, что пожар продолжается и сейчас. По словам Сергея Гальченко, ситуацию осложняет сильный шквалистый ветер.
Отметим, что село Унда расположено на юго-востоке Забайкальского края, в 300 километрах от Читы. В населенном пункте проживает 1 тысяча человек.
Фото: facebook.com/ @MNS.GOV.UA
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