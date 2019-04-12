Жители Сахалина протестуют против искажения российских границ на японской карте

Японская компания Mitsui, одна из крупнейших в мире финансово-промышленных групп, выпустила карту, на которой южные Курильские острова обозначены, как территория Японии. Карта распространяется в офисах Mitsui в разных странах. Это обстоятельство вызвало протесты жителей Сахалина.



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На фальсификацию картографических данных обратили внимание представители Русского географического общества. Они обратились в Государственную думу с жалобой на компанию. Особую остроту ситуации придает то обстоятельство, что Mitsui является участником нефтегазового проекта "Сахалин — 2".

Активисты Сахалина намеревались провести 13 апреля пикет у здания Генконсульства Японии против распространения карт с искаженными границами России, однако, мэрия Южно-Сахалинска не согласовала проведение мероприятия. Сторону городских властей принял суд, в котором активисты пытались опротестовать решение мэрии. Заседание городского суда состоялось утром 12 апреля.

Пикет с аналогичными требованиями пройдет 13 апреля в городе Оха на Севере Сахалина — в акватории рядом с этим городом ведется добыча углеводородов при участии японских компаний.

Сахалинское отделение Русского географического общества требует от российских властей ввести административную ответственность за публичное искажение государственных границ страны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о недовольстве японских властей учениями российских военных на островах Итуруп и Кунашир.

Источник фото: kremlin.ru

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