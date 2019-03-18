Власти РФ и Японии засекретили содержание переговоров по Курилам

Министр иностранных дел Японии Таро Коно сообщил членам парламента о соглашении с Сергеем Лавровым не предавать огласке содержание переговоров о статусе южных Курильских островов. О чем Таро Коно говорил со своим российским коллегой, пока остается секретом даже для депутатов.

— Наши страны ведут переговоры на основе решения руководителей Японии и России. Мы стремимся к договоренности, однако мне не хотелось бы обсуждать детали на публике, — заявил министр.

Напомним, что в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ решили активизировать переговоры о мирном договоре между странами на основании советско-японской Совместной декларации 1956 года, которая предполагает передачу под контроль Токио острова Шикотан и группы островов Хабомаи.

Как сообщала "Правда.Ру", в МИД России передачу островов считают маловероятной, поскольку Токио не согласится на выдвинутые Москвой условия. Переговоры российские представители ведут лишь "из дипломатических соображений", чтоб не оскорблять японских партнеров прямым отказом от диалога.

Источник фото: "Правда.Ру"

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