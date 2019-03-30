108-летняя россиянка рассказала о своей жизни

В станице Глазуновская Волгоградской области живет старейшая жительница района Марфа Менькова. В мае этого года ей исполнится 109 лет.
Родилась Марфа Нефедовна в далеком 1910-м году в обыкновенной крестьянской семье. По ее словам, жизнь была тяжелой. Большой семье, пережившей несколько войн, смерти и пожар, денег постоянно не хватало. Порой, признается Марфа Нефедовна, приходилось просить у соседей хлеба.
Самым важным в своей жизни бабушка считает детей. В тяжкие послевоенные годы ей предлагали отдать их в детский дом, но Марфа Менькова наотрез отказалась. На сегодняшний день у старейшей жительницы Волгоградской области трое детей, шесть внуков, восемь правнуков и пять праправнуков.
Сколь преданна своим детям была Марфа Нефедовна, столь же ей преданы и они. Так, один из ее сыновей, Михаил Фомич, живет с долгожительницей и ухаживает за ней.
По словам мужчины, его мать никогда не пила спиртного и не ругалась матом. Кроме того, Марфа Нефедовна никогда не признавала лечения таблетками и именно это, что примечательно, считает секретом своего долголетия.
К тому же, указывает Михаил Фомич, в их роду всегда было много долгожителей. Например, его бабушка, мать Марфы Меньковой, прожила 94 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Японии на 118-м году жизни умерла самая пожилая жительница планеты Земля.
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