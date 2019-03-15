Исаак Калина: Проект «Московское долголетие» важен для образования детей

Руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина высоко оценил вклад проекта «Московское долголетие» в образование школьников. В рамках проекта, пенсионеры могут бесплатно посещать занятия по компьютерной грамотности и иностранным языкам, в том числе в общеобразовательных школах столицы.

«Чудесный проект, в который мы смогли вписаться, когда к нам в школы приходит старшее поколение. Это уникальная вещь, когда и наши внуки могут сказать: "Дедушка, посмотри, как у нас учатся твои ровесники". Дедушки и бабушки видят, какой сегодня стала московская школа.

Это очень важный момент, он демонстрирует готовность школы показать старшему поколению, чему, в каких условиях и с какими результатами сегодня учатся сегодня их внуки. Это очень важный проект для образования детей и для развития наших школ», - сказал Исаак Калина на селекторном совещании в департаменте образования и науки.

Проект мэра Москвы Сергея Собянина «Московское долголетие» помогает москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания, умения, творческое развитие. Для этого в каждом районе столицы работают бесплатные спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы - в программу вошли самые востребованные направления. Часть занятий проходит на базе общеобразовательных школ.