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Экс-полицейского будут судить за торговлю данными об умерших

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Бывший помощник оперативного дежурного УМВД России по Владивостоку предстанет перед судом.

В Ирбите федеральный судья Гаева похоронила своего мужа в могилу участника ВОВ

Он, как сообщает сегодня СУСК по Приморскому краю, обвиняется в продаже похоронным агентствам сведений об умерших.

Следователи возбудили дела передаче за взятки информации об умерших похоронным агентам на работников станции скорой помощи и полицейского во Владивостоке еще в марте.

  • Такая схема позволяет похоронным агентам немедленно созваниваться с представителями умершего, приезжать на адрес, где умер человек, даже до прибытия медиков и участкового, чтобы побыстрее заключить договор на оказание похоронных услуг. Схема не нова и "обкатана", пожалуй, во всех городах.

"Обвиняемый, являясь сотрудником полиции, достиг соглашения с представителем агентства ритуальных услуг, что за предоставленную оперативную информацию об умерших людях и абонентском номере телефона, с которого был сделан звонок, он будет получать 1000 рублей. Благодаря оперативно предоставляемой информации от обвиняемого представитель ритуального агентства заключал договоры на оказание ритуальных услуг. В ходе расследования установлен факт получения взяток от двух ритуальных агентов на общую сумму более 87 тысяч рублей", - говорится в сообщении следственного комитета.

Уголовное дело по статьям "получение взятки" и "получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия" направлено в суд.

 Учитывая, насколько в России доходное дело - похоронный бизнес, преступлениям, совершаемым вокруг смерти, конца, видимо не будет. А ведь на фоне большинства из них содеянное экс-полицейским - просто детская шалость.

Вот, к примеру, о чем несколько лет назал рассказывала "Правда.Ру"

На Урале из могилы выбросили останки ветерана ради родственника судьи

Жительница города Ирбита, расположенного в Свердловской области обнаружила, что останки ее отца, захороненные на городском кладбище, оказались просто-напросто выброшены из могилы и небрежно прикопаны рядом с новой могилой.

Елена Гаева- так зовут дочь покойного ветерана ВОВ, кости которого были выброшены из земли, выяснила, что на месте захоронения ее отца своего родственника похоронила федеральный судья Лариса Гаева.

Судья объяснила свой поступок тем, что ее семья, оказывается, состоит в дальнем родстве с покойным ветераном и ее дочерью, а по закону родственники имеют право хоронить членов своей семьи на территории одного захоронения, пишет justmedia. ru

Правда, сама 62-летняя Елена Гаева утверждает, что никогда не слышала об этих родственниках, и никаких документов, подтверждающих родственные связи ей представлено не было.

Ветерана, чьи кости были выброшены на поверхность при "подселении" неизвестного родственника, звали Геннадий Гаев, в качестве танкиста он прошел всю войну вплоть до 1945 года и был в числе советских солдат, взявших Берлин. Он скончался в 1994 году и был похоронен на Русском кладбище Ирбита.

Оказалось, что "оккупация" семейного захоронения Гаевых идет уже не первый год — в 2007 году кто-то подхоронил неизвестного Елене Гаева Владимира Герргиевича, ровно между могилами ее мужа и дедушки.

Елена собирается обратиться по поводу осквернения захоронения ветерана в прокуратуру.

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