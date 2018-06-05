Названы "смертельные" по экологии регионы

Общественная организация "Зеленый патруль" подвела экологические итоги весны этого года. Худшей признали Свердловскую область.

Фото: Fotodom.ru

Регион занял 85-е место в рейтинге, тем самым сместив антилидера прошлого года Челябинскую область. Этот субъект поднялся лишь на одну строчку экологического списка. Третьим с конца стало Подмосковье, которое попало в топ экологического "черного списка" из-за проблем со свалками.

Самый экологически благоприятный регион по результатам исследования - это Тамбовская область. Также список "чистых" субъектов возглавили Республика Алтай, Алтайский край, Курская, Белгородская, Мурманская области, Санкт-Петербург, Ульяновская область, Чувашия и Республика Коми. В "Зеленом патруле" отметили, что в будущем Алтайские регионы могут выйти в лидеры по экологии.

Ранее "Правда.Ру" публиковала топ-15 городов России, где вредно жить. По мнению экспертов, максимальное загрязнение наблюдается в Норильске, Липецке, Череповце, Новокузнецке, Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Красноярске, Омске, Челябинске, Братске, Новочеркасске, Чите, Дзержинске, Медногорске и Асбесте. Как пишет ДВ-РОСС со ссылкой на сайт Гисметео, такая ситуация сложилась потому, что в этих городах расположено много промышленных объектов. Соответственно, наблюдается и повышенный экологический риск.

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