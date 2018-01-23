Макаревич рассказал о еще одной катастрофе в России

Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич раскритиковал так называемых коммерческих поэтов, которые за деньги сочиняют тексты в честь начальников и транслируемых в рекламных блоках СМИ.

"Никакому человеку не придет в голову вдруг взять в руки скрипку и заиграть — если он не владеет этой, скажем, профессией. Или изваять скульптуру. Или написать маслом восход над морем. Или сочинить симфонию. Зато по случаю юбилея (как правило начальника) каждый считает своим долгом написать стихотворное, как ему кажется, поздравление. Как правило, чудовищное, но это никого не смущает. То есть стихи — можно. Ладно еще юбилеи — там страдают человек пятьдесят. Но рифмованные (так же ужасно) слоганы в теле- и радиорекламе, от которых уже деваться некуда — это просто катастрофа", — возмущается рок-музыкант на своей страничке в "фейсбуке".

Как считает Макаревич, в "этом ужасе" задействованы несколько человек — "идиот, который написал, идиот, который принял и оплатил, потому что ему понравилось, и редактор, который выпустил это в эфир".

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