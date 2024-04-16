Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ОЭМК им. Угарова предъявил иск "СОГАЗу" на 7,4 млрд рублей
Бастрыкин приказал возбудить дело из-за избиения участника СВО полицейскими
Что говорит состояние покрышек о технических проблемах автомобиля: ключевые признаки
Пассажирский самолет потерял связь с диспетчерами во время полета
Названы услуги ЖКХ с правом на внеочередное подорожание
Эксперты рассказали, как получить жилье бесплатно
Украине понадобится почти $500 млрд на восстановление
Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Делимся советами что делать, когда пропадает клубника

Дивный новый мир Юрия Грымова покажут в театре "Модерн"

1:31
Культура

21 апреля в Московском драматическом театре "Модерн" покажут мировой бестселлер, спектакль по книге Олдоса Хаксли "О дивный новый мир".

Дивный новый мир Юрия Грымова покажут в театре "Модерн"
Фото: Пресс-служба театра Модерн

Юрий Грымов представляет свой режиссерский взгляд на знаменитый роман-антиутопию. Перед зрителями разворачивается история об идеальном обществе, где люди не знают забот и печалей, а жизнь каждого состоит из сплошных удовольствий. В этом "Дивном новом мире" искусство и наука ничего не значат, человечеством управляют технологии. Здесь никто не жаждет свободы…Никто, кроме Дикаря. Он не согласен жить по таким правилам! Он хочет любить, испытывать душевную боль, он жаждет свободы греха и свободы раскаяния. Выбор прост: выжить, но сделаться неживым при жизни. Или умереть, но… умереть живым!

Яркий, масштабный спектакль "О дивный новый мир" — это великолепные костюмы и декорации, завораживающая музыка и глубокие диалоги!

"Модерн" стал первым российским театром, получившим права на постановку мирового бестселлера Олдоса Хаксли.

Начало спектакля в 18.00

Режиссёр: Юрий Грымов.

В главных ролях:

  • Анна Каменкова,
  • Игорь Яцко,
  • Александр Толмачёв,
  • Сергей Аронин,
  • Маина Чижевская,
  • Алексей Багдасаров,
  • Роман Зубрилин,
  • Мария Кондратова

и др.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Как использовать чистотел на участке
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
День "плохой во всех смыслах". О чём не договаривают патриоты Украины? Любовь Степушова Под Харьковом "Искандер" уничтожил кого-то "важного", в Часовом Яре ВДВ давит ВСУ Дмитрий Плотников Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Новые правила ручной клади: что изменится с 11 апреля в авиакомпании "Red Wings"
Как правильно омолодить гортензию и вернуть ей прежнюю красоту
Актёр Никита Кологривый признался, что муж его матери служит в ВСУ: "Я как бы меж огней"
Актёр Никита Кологривый признался, что муж его матери служит в ВСУ: "Я как бы меж огней"
Последние материалы
Адвокат Жорин заявил о неизбежности ответственности за неуплату налогов
Японский огуречный салат: рецепт необычного блюда для любителей "остренького"
Алексей Нилов высказался о сериале "Слово пацана": мне было отвратно
Политолог Коровин о мигрантах: нельзя допускать возникновения анклавов в городах
Проблемы с турбомотором Mazda L3-VDT: что нужно знать владельцам
Диспансерное наблюдение в ОМС: ключевые аспекты и преимущества
Эффективно ли применение тейпирования для борьбы с морщинами и отеками
Собчак ответила на слухи о своей беременности
Глава Роскосмоса Борисов: "Амур-СПГ" сможет запускаться повторно от 50 до 100 раз
Хозяйкам подсказали способ отмыть ванну до блеска без агрессивной химии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников