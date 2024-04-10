В Новом Театре премьера: "Анна Ревякина. Во имя отца"

1:37 Your browser does not support the audio element. Культура

18 апреля В Новом Театре (Мясницкая, 7) состоится премьера поэтического спектакля из цикла ПОЭЗИЯ. DOC (реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив). Он посвящен поэтессе Анне Ревякиной.

Фото: Пресс-служба Нового театра

Анна Ревякина родилась и выросла в Донецке. Автор одиннадцати поэтических книг, в том числе: "Сердце", "UNTITLED", "Хроники Города До. Безвременье", "Зубная фея", "Dominus", "Шахтёрская дочь". Основатель литературной студии "Кофе-кошка-Мандельштам", член Союза писателей ДНР, член Союза писателей России. Стихи переведены на 16 языков. Лауреат множества национальных и международных литературных премий. Евгений Евтушенко назвал Анну Ревякину "великой русской поэтессой", Захар Прилепин — "звездой русского слова, взошедшей в небе Донецка", а Станислав Куняев поставил поэму "Шахтёрская дочь" в русской культуре на уровень плача Ярославны из "Слова о полку Игореве". По произведениям Анны Ревякиной ставятся спектакли, снимаются фильмы и пишутся песни. Её стихи входят в школьные программы.

Анна окончила Донецкий национальный университет по специальностям "экономика" и "журналистика". Кандидат экономических наук. Доцент факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова. Член Общественной палаты России. Живёт в Донецке и Москве.

Личность современного поэта… Это его стихи? Его биография? Исповедь? То, что о нем думают окружающие? На все вопросы — ответ "да". Все это — личность поэта. Но не только. Поэт — весь мир, который его окружает. И та Вселенная, которую он создает. Проект Поэзия. doc — попытка соединить два этих мира в театральном действии, где игра и документальность, становятся одним целым.

Эдуард Бояков, автор идеи:

В пьесе есть сильный образ — "кевларовый век". Кевлар — новый синтезированный волокнистый материал — чрезвычайно легкий, в то же время сверхпрочный. И вот этот образ новой материи, которая пришла вслед за натуральными материалами — золотом, серебром, бронзой — стал, с ожной стороны, олицетворением современной технологии, цифры, неорганичности, но с другой стороны, прочности, которая сохраняет жизнь. Кефлар применяется в военных технологиях — предохраняет лучше, чем броня, поэтому его используют для бронежилетов. Этот образ объясняет Анну как психотип. Поэтесса считает, что наступило время, когда надо говорить прямо, просто и честно. И ее лучшие стихи — именно такие. При этом она очень образованный человек. И сочетание этих качество характеризует ее феномен. Ревякина — донецкая, плоть от плоти, голос этого топоса. Как профессиональный филолог она прекрасно чувствует и анализирует местные диалекты, ощущает дыхание родного края. Здесь и шахта, и земля, и добывание руды. Все это есть в ее творчестве. При этом она яркая, женственная, хвастающаяся, что у нее "бронежилет с воротничком". Это сильнейший донбасский женский характер. С одной стороны, жесткость и технологичность, а с другой, сила земли, женская и материнская сила. В 2014 году Анна находилась в Донецке под обстрелами вместе со своим ребенком. Сюжет приобретает особую трогательность: на смену погибшему отцу, как в поэме "Шахтерская дочь", или умершему, как в жизни самой Ани, приходит не сын, который защищает страну, а дочь, берущая винтовку и надевающая бронежилет с воротничком. Донецкая амазонка — мощный русский характер.

Стихи Анны Ревякиной тесно сплетены с ее биографией, ставшей основой для сочинения мультижанрового спектакля. Музыка, актеры, изобретательная сценография, выразительная видеопроекция — все приемы современной театральной технологии присутствуют здесь наравне с поэзией. Творчество как таинство, жизнь как исповедь, стихи как язык, на котором героиня говорит с Богом.

Сама не знаю, как я их пишу,

как будто и дышу, и не дышу.

И буквы, превращаясь в отпечатки,

канючат их под утро отпечатать,

предать огласке, высвободить пядь,

как будто словом можно повлиять.

Но точно можно обозначить время,

суровость быта, свист в печной трубе.

Прошу, мой свет, ни слова о войне,

ни слова про завышенную цену,

которую приходится платить,

нанизывая бусины на нить.

Алексей Зензинов, автор пьесы:

У каждого человека есть своя "тёмная зона", куда он не хочет пускать посторонних. У кого-то это отношения с родителями, для других — вера в Бога, навязчивые идеи, детские страхи… У кого-то — всё сразу. Начиная брать интервью, собирая материал для вербатимной пьесы, нужно быть готовым к тому, что попадешь в эту "тёмную зону" — и собеседник закроется. Начинаешь использовать свои приёмы, вызывающие человека на откровенность. У Анны Ревякиной, безусловно, есть своя "зона" (не скажу, какая), и мы достаточно подробно эту зону отсканировали. Анна — человек очень целостный, увлекающийся, "мягкая сила", которая может увести совсем не туда, куда ты собирался. Надо было всё это учитывать. Как мне кажется, история в итоге сложилась — и будет не мене интересной, чем истории Ватутиной, Караулова, Долгаревой.

Я называю поэтический стиль Ани полифоническим камланием. Она заговаривает реальность, как шаманы заговаривают кровь, чтобы утекала жизнь. Если получится передать эту мистику на сцене — буду счастлив.

Стихи Анны Ревякиной — это Z-поэзия. Атрибуция, ненавистная для русофобов. А для русских — ставшая не только символом борьбы за независимость Донбасса, но и сакральным знаком истинного патриотизма и любви к Родине. Любви, которая проверяется на поле боя. Ревякина — поэт на поле боя. И ее стихи — настоящее боевое орудие, разящее врага насмерть.

Мой язык кому-то становится поперёк горла.

Говорить на нём — всё равно что терпеть свёрла

по металлу в кости подъязычной и рядом с нёбом.

Мой язык поэтичный уродлив для русофоба.

Моя личная фобия — договаривать всё до точки,

моя личная точка там, где ушная мочка

переходит в хрящ. В нём нервическая основа,

перевод синхронный влетевшего птицей слова.

Отстранившись прилюдно, перебираю смыслы,

мой язык гениален, выдыхается углекислым.

Лишний повод расти деревьям, цветам и травам,

лишний повод закату стать навсегда кровавым.

Мой язык для кого-то сложен и неприемлем,

он впитал весь пот, что отдан был русским землям,

он звучит внутри, как-то, что молчать не может.

Мой язык — пятно несмываемое на коже.

Автор идеи — Эдуард Бояков

Автор пьесы — Алексей Зензинов

Режиссер — Сергей Глазков

Музыкальный продюсер — Василий Поспелов

В главной роли — поэт Анна Ревякина

Артисты:

Евдокия Германова,

Валентин Клементьев.

Премьера — 18 апреля 2024 года.

Продолжительность спектакля — 1 час 10 минут без антракта.

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