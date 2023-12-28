Ливанов объяснил крах карьеры бежавших из России артистов на Западе

1:13 Your browser does not support the audio element. Культура

Актёр Василий Ливанов рассказал, почему сбежавшие из России актёры не нужны на Западе. Он напомнил, что в последнее время всё чаще становится известно о том, что уехавшие после начала специальной военной операции на Украине Артур Смольянинов*, Маша Машкова и другие не могут найти себе работу в кино.

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При этом народный артист РСФСР опроверг мнение о том, что российский актёр может состояться только в России.

"Как всякий талант, русский может состояться в любой стране. Наши актёры, работавшие за границей, там смогли реализоваться. Но вообще это сложная тема. Если таланта нет, то, конечно, невозможно состояться за границей. Эти не смогли? Значит, таланта им не хватает!", — выразил свою точку зрения Ливанов.

Помимо этого, в беседе с изданием "Аргументы и факты" актёр вспомнил, как исполнил роль советского офицера в фильме "Мне было девятнадцать" ("Ich war neunzehn"). Впоследствии, делится артист, его "носила на руках вся Германия".

*Внесён Минюстом РФ в список террористов и экстремистов