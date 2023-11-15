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Трейлер фильма "Брат 3" вызвал негодование общественности

1:55
Культура

Недавно создатели фильма "Брат 3" выпустили финальный трейлер. Сразу бросается в глаза искусственное состаривание картины — она снята на винтажную советскую камеру "Кварц" (1974) и кинопленку Super 8, создавая впечатление ретроспективы, позволяющей увидеть героев в их молодости, сообщает "Комсомольская правда".

Трейлер фильма "Брат 3" вызвал негодование общественности
Фото: Openverse by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0

В фильме много цитат, напоминающих о советских временах, включая выдержки из программы КПСС и кавер на песню Егора Летова. В ролике появляются братья Торсуевы, рэпер Птаха, Павел Бессонов из "Кадетства", француз Оливье Сиу, и даже Эрик Робертс, произносящий фразу из "Красной жары".

Фильм обещает много стрельбы, погони, пафосные диалоги и крупные планы, в которых актеры стремятся выглядеть максимально маскулинно.

Режиссер "Брата 3" Владимир Переверзев признал, что фильм уже не принадлежит ему, а стал собственностью публики. В ответ на трейлер появились различные отзывы, от негодования до поддержки. Есть те, кто не понял стремление создателей отойти от наследия Балабанова.

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) в своем стиле уже высказал свое мнение о фильме, хотя он еще не вышел в прокат. Комментаторы также иронизируют над возможными названиями будущих работ режиссера, сравнивая их с популярными фильмами прошлых лет.

"Даже трейлер смотреть не рекомендую. Послушайте лучше концерт в «ОЛИМПИЙСКОМ» 2000 года с музыкой из «Брата 2» и живите спокойно!", — сообщил блогер в соцсетях.

В целом, общественность неоднозначно встретила предстоящую премьеру, и мнения разделились на положительные и негативные.

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Брат 3 — Русский трейлер (2023)
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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