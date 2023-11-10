В Театре на Трубной в ноября покажут "Семейный шкаф и его обитателей"

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18 и 19 ноября в Театре на Трубной покажут спектакль "Семейный шкаф и его обитатели" — о любви и верности, о взаимоотношениях внутри семьи.

Фото: Пресс-служба Московского театра Школа современной пьесы

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова исполняет роль властной матери — Ширли. Ее сыну 40 лет, но понять, что он уже давно не маленький мальчик героиня не может. Главный страх Ширли — потеря сына, и именно поэтому при знакомстве с его возлюбленными, она делает все, чтобы разрушить их отношения.

Новое знакомство с возлюбленной сына снова проходит напряженно: уже с первых секунд становится ясно, что поладить героиням не удастся. Несмотря на то, что Джордж шутит, рассказывает забавные истории, на первый план выходит откровенный разговор о личной жизни Мэлори.

Скелеты внезапно вылетают из шкафа. С каждой секундой тайны перестают быть тайнами и зрители узнают все, что так долго скрывали годами друг от друга родные люди. После этого разговора их жизни уже никогда не будут прежними. Так может быть, ложь во благо существует?

В ролях:

Елена Проклова,

Юрий Чернов/Владимир Шульга,

Александр Овчинников,

Екатерина Олькина.

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