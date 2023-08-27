Умерла 86-летняя народная артистка СССР Светлана Адырхаева

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В возрасте 86 лет ушла из жизни народная артистка СССР и выдающаяся балерина Светлана Адырхаева. Об этом сообщили в пресс-службе Большого театра России агентству ТАСС.

Фото: "File:«Сын Мадам Баттерфляй» - одноактный балет по мотивам оперы «Чио-Чио-Сан» Джакомо Пуччини. 12.jpg" by Frolzart is licensed under CC BY-SA 4.0.

"Светлана Адырхаева скончалась два часа назад. Она ушла из жизни дома после продолжительной болезни", — поделились в беседе с агентством.

Время и дата прощания будут объявлены позднее.

Светлана Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в селе Хумалаг (Северо-Осетинская АССР, теперь в Правобережном районе Республики Северная Осетия — Алания). В 1955 году она закончила Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия русского балета им. А. Я. Вагановой). В период с 1955 по 1958 год она была солисткой балетной труппы Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М. И. Глинки, а с 1958 по 1960 годы — Одесского государственного (ныне национального) академического театра оперы и балета (Украинская ССР).

С 1960 по 1988 год она была солисткой балетной труппы Государственного академического Большого театра. Среди её ролей: Одетта-Одиллия в "Лебедином озере" Петра Чайковского, Зарема в "Бахчисарайском фонтане" Бориса Асафьева, Гаянэ в одноименном балете Арама Хачатуряна, Китри в "Дон Кихоте" Людвига Минкуса, Хозяйка Медной горы в "Каменном цветке" Сергея Прокофьева, Мехменэ Бану в "Легенде о любви" Арифа Меликова. С начала 2001 года она занимала должность балетмейстера-репетитора в Большом театре.

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