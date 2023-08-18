Эрмитаж проведёт масштабную выставку в Бухаре

1:00 Your browser does not support the audio element. Культура

Государственный Эрмитаж готовит выставку в узбекском городе Бухаре. Сообщает об этом газета "Культура".

Фото: "Russia_2752 - Hermitage and Winter Palace" by archer10 (Dennis) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эту информацию подтвердили в ходе переговоров Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа, и Обиджон Хамидов, ректор Бухарского госуниверситета. Пресс-служба Агентства культурного наследия Министерства культуры Узбекистана доложила о достигнутом соглашении. Не уточняется, правда, произведения каких авторов будут выставлены.

Стороны обсудили планы сотрудничества и развития культурных связей между Россией и Узбекистаном.

"Мы договорились о проведении выставки Эрмитажа в Бухаре", — гласит сообщение.

В ходе встречи также было согласовано, что специалисты из Узбекистана пройдут стажировку в Эрмитаже. Представители узбекской стороны отметили, что достигнутые соглашения способствуют расширению и укреплению культурных связей.

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